הסכם הורמוז ממתין לאישור חמינאי

סוכנות הידיעות AP מדווחת כי איראן ועומאן הגיעו להשלמת טיוטת הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז האסטרטגי, והמסמך ממתין כעת לאישורו של המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי.

הנשיא האיראני מסעוד פזשכיאן אישר הערב בראיון לטלוויזיה הממלכתית כי "ההתנהלות מול חמינאי קשה מאוד" בתקופה זו.

על פי הפרטים שהודלפו, ההסכם קובע כי כניסת כלי שיט למפרץ הפרסי תתבצע דרך נתיב הנמצא בפיקוח איראני, בעוד היציאה תעבור בנתיב שבשליטת עומאן. כמו כן, ההסכם כולל הוראה לגביית "דמי שירות" מכלי השיט החולפים במצר. יחד עם זאת, גורמים המשתתפים במשא ומתן מציינים כי עדיין קיימות מחלוקות בנוגע להגדרת השליטה במצר, ולפיכך ההסכם טרם הגיע לשלב הסופי.

היוזמה נועדה להקטין את המתיחות הביטחונית באזור ולפתוח פתח לחידוש המגעים בין איראן לארצות הברית בנושא תוכנית הגרעין האיראנית. במקביל, איראן הפנתה אזהרה למדינות המפרץ כי תקיפה אמריקנית נוספת בשטחה תגרור פגיעה בתשתיות האנרגיה ברחבי האזור.

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הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הצהיר כי עסקה עשויה להיחתם בימים הקרובים, אולם הדגיש שאם המגעים לא יצלחו, איראן תעמוד בפני תגובה צבאית. בנוסף, מורדי החות'ים בתימן הודיעו כי תקפו מכלית נפט סעודית במפרץ עדן, תוך שהם מציגים זאת כחלק מהמצור הימי שהכריזו עליו.