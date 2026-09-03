בצעד בלתי שגרתי שמעורר עניין בקרב גורמים פיננסיים בעולם, הבנק המרכזי של הולנד העביר כ-86 טונות זהב ממאגרי המדינה שהיו מאוחסנים בניו יורק ובאוטווה אל לונדון. ההעברה בוצעה במהלך חודשים מרץ עד אוגוסט 2026, והבנק המרכזי מסביר כי הצעד נעשה על רקע "אי-ודאות גיאופוליטית הולכת וגוברת".
הבנק המרכזי ההולנדי מדגיש כי אין מדובר בניסיון להפחית את החזקות הזהב או להתרחק מנכסים אמריקניים, אלא בשיפור היכולת התפעולית של המדינה להשתמש בעתודות הזהב שלה בעת משבר. לפי הסבר הבנק, זהב המוחזק בלונדון זמין למסחר בצורה מהירה ויעילה יותר מאשר זהב המאוחסן בניו יורק או באוטווה.
הרקע להחלטה הוא מעמדה של לונדון כאחד ממרכזי המסחר הפיזי בזהב החשובים ביותר בעולם. מבחינת הבנק ההולנדי, ריכוז חלק גדול יותר מהעתודות בלונדון מאפשר למדינה להפוך את הזהב לנכס נזיל במהירות רבה יותר כאשר השווקים משתנים או כאשר מתפתח משבר פיננסי או גיאופוליטי.
סך עתודות הזהב של הולנד עומדות על כ-612.4 טונות. בסוף שנת 2025 הוערך שווי המאגר בכ-72.2 מיליארד אירו, המקבילים לכ-83.6 מיליארד דולר. בעקבות ההעברה, חלקה של לונדון בעתודות הזהב ההולנדיות גדל באופן ניכר, בעוד שהחלקים המאוחסנים בניו יורק ובאוטווה הצטמצמו.
ההחלטה מתקבלת בתקופה שבה בנקים מרכזיים ברחבי העולם מעניקים לזהב חשיבות גוברת. מאז הפלישה הרוסית לאוקראינה והקפאת חלק ניכר מעתודות המט"ח הרוסיות על ידי המערב, התעצם הדיון בקרב מדינות ובנקים מרכזיים בנוגע לסיכונים הכרוכים באחסון נכסים מחוץ לשטח המדינה. במקביל, הביקוש לזהב מצד בנקים מרכזיים נותר גבוה ומחיר המתכת נמצא ברמות גבוהות היסטורית.
גם שוק הזהב עצמו משקף את חוסר הוודאות הכלכלית. ביום 2 בספטמבר 2026 עלה מחיר הזהב הספוטי ביותר מאחוז והגיע לכ-4,376 דולר לאונקיה, בעוד חוזי הזהב בארה"ב נסגרו סביב 4,415 דולר לאונקיה.
הצעד ההולנדי מצטרף למגמה רחבה יותר שבה מדינות בוחנות מחדש את אופן החזקת נכסי הרזרבה שלהן. הזהב, שאיבד במשך שנים רבות חלק מהמעמד המרכזי שהיה לו במערכת המוניטרית העולמית, חזר בשנים האחרונות להיות נכס אסטרטגי חשוב עבור בנקים מרכזיים.
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