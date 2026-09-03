בצעד בלתי שגרתי שמעורר עניין בקרב גורמים פיננסיים בעולם, הבנק המרכזי של הולנד העביר כ-86 טונות זהב ממאגרי המדינה שהיו מאוחסנים בניו יורק ובאוטווה אל לונדון. ההעברה בוצעה במהלך חודשים מרץ עד אוגוסט 2026, והבנק המרכזי מסביר כי הצעד נעשה על רקע "אי-ודאות גיאופוליטית הולכת וגוברת".

הבנק המרכזי ההולנדי מדגיש כי אין מדובר בניסיון להפחית את החזקות הזהב או להתרחק מנכסים אמריקניים, אלא בשיפור היכולת התפעולית של המדינה להשתמש בעתודות הזהב שלה בעת משבר. לפי הסבר הבנק, זהב המוחזק בלונדון זמין למסחר בצורה מהירה ויעילה יותר מאשר זהב המאוחסן בניו יורק או באוטווה.

הרקע להחלטה הוא מעמדה של לונדון כאחד ממרכזי המסחר הפיזי בזהב החשובים ביותר בעולם. מבחינת הבנק ההולנדי, ריכוז חלק גדול יותר מהעתודות בלונדון מאפשר למדינה להפוך את הזהב לנכס נזיל במהירות רבה יותר כאשר השווקים משתנים או כאשר מתפתח משבר פיננסי או גיאופוליטי.