במשך שנים רבות, איסטנבול ואנטליה שימשו יעד מועדף עבור ישראלים רבים שחיפשו חופשה קרובה ונגישה. אולם המשבר המתמשך ביחסים עם טורקיה שינה את התמונה, ויעד אחר באזור צובר תאוצה במהירות: אזרבייג'ן, מדינה מוסלמית שבה פועלת קהילה יהודית מכובדת.

מעבר לתיירות, אזרבייג'ן תופסת מקום חשוב גם במישור האסטרטגי. בשעה שהיחסים בין ישראל לטורקיה נמצאים בתקופה מתוחה, בעיקר על רקע ההתפתחויות בסוריה והרטוריקה החריפה בין ירושלים לאנקרה, באקו נמצאת בעמדה ייחודית.

אזרבייג'ן נחשבת לאחת מבעלות הברית הקרובות ביותר של טורקיה, אך במקביל היא מקיימת כבר שנים מערכת יחסים אסטרטגית הדוקה עם ישראל. השילוב הזה מאפשר לבאקו לשמש גשר תקשורת בין שני הצדדים דווקא בתקופה שבה היחסים הישירים ביניהם נמצאים בשפל.

הרב זמיר איסייב, רב הקהילה הספרדית בבאקו, שהשתתף לאחרונה בישראל בפורום J50 של משרד החוץ, מדגיש כי אינו נציג רשמי של השלטון האזרי. עם זאת, לדבריו, הרצון של באקו לשמור על יציבות בין ישראל לטורקיה ברור.

"היחסים של אזרבייג'ן עם ישראל ועם טורקיה אינם סותרים זה את זה", הוא אומר. "מבחינת באקו מדובר בשתי מדינות ידידות חשובות, ולכן יש לה אינטרס אמיתי לראות את היחסים ביניהן יציבים ולמנוע הידרדרות או עימות מיותר".

על פי דיווחים שפורסמו לאחרונה, אזרבייג'ן הייתה מעורבת במגעים שנועדו לצמצם את הסיכון לחיכוך בין ישראל לטורקיה, בין היתר סביב פעילותן והאינטרסים שלהן בסוריה.

הקשר עם אנקרה עמוק עד כדי כך שבשתי המדינות מרבים לתאר את היחסים כיחסים בין "אומה אחת ושתי מדינות". במקביל, אזרבייג'ן מקיימת כבר עשרות שנים קשרים ביטחוניים, כלכליים ואסטרטגיים הדוקים עם ישראל.

"אזרבייג'ן יכולה להראות שאפשר לקיים יחסים קרובים עם ישראל ובמקביל להיות חלק טבעי מהעולם המוסלמי", אומר הרב איסייב. "עבורנו זה לא מסר תיאורטי, זו המציאות שבה הקהילה היהודית כאן חיה בכל יום".

זינוק בתיירות הישראלית

באקו, שנחשבה בעבר ליעד נישתי יחסית עבור התייר הישראלי, הפכה בשנים האחרונות, וביתר שאת בחודשים האחרונים, לאחד היעדים הצומחים ביותר בקרב ישראלים. נכון לסוף הקיץ פועלות בין ישראל לאזרבייג'ן כ-30 טיסות ישירות בשבוע, באמצעות כמה חברות תעופה.

המספרים מדברים בעד עצמם

הנתונים הרשמיים ממחישים היטב את השינוי. לפי נתוני ועדת הסטטיסטיקה הממלכתית של אזרבייג'ן, מתחילת השנה ועד סוף יולי נכנסו למדינה כ-42 אלף ישראלים. ישראל הייתה אחראית לכ-3.1% מכלל המבקרים הזרים במדינה והשתלבה בין עשרת שוקי התיירות הנכנסת הגדולים שלה.

גם היקף הלינות מצביע על המשקל של התייר הישראלי. במחצית הראשונה של השנה היו הישראלים אחראים לכ-6.9% מכלל הלינות של תיירים זרים בבתי המלון במדינה, שיעור גבוה משמעותית מחלקם במספר המבקרים.

גם בהוצאות נרשמה קפיצה ניכרת. בשבעת החודשים הראשונים של השנה הוציאו מבקרים מישראל באזרבייג'ן כ-80 מיליון מאנאט, כ-47 מיליון דולר, עלייה של יותר מ-50% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה.

בענף התיירות מעריכים כי המגמה תימשך ואף תתחזק במהלך חגי תשרי, עם גל נוסף של ישראלים שצפוי להגיע לבאקו וליעדים נוספים במדינה.

מי שרואה את השינוי מקרוב הוא הרב זמיר איסייב, רב הקהילה הספרדית בבאקו ואחד הקולות הבולטים של הקהילה היהודית באזרבייג'ן.

"הישראלים שמגיעים היום לבאקו מגלים מדינה מוסלמית שבה הם יכולים להסתובב בביטחון, לדבר עברית בגלוי ולהרגיש רצויים", אומר הרב איסייב. "אנחנו רואים את הגידול במספר המבקרים גם בתוך הקהילה, בבתי הכנסת, במסעדות הכשרות ובפניות שאנחנו מקבלים לפני החגים".

לדבריו, תחושת הביטחון של היהודים במדינה אינה מתבטאת רק בתיירות. "היחס ליהודים באזרבייג'ן הוא יוצא דופן. הקהילות כאן פורחות, מספר הילדים בבית הספר היהודי עולה משנה לשנה, ואנחנו כבר חושבים על האפשרות להרחיב את המבנה", הוא אומר.

הרב איסייב מוסיף כי דווקא על רקע מערכת היחסים הקרובה עם ישראל, יש בבאקו לעיתים תחושה של חוסר הבנה מול צעדים שמגיעים מהצד הישראלי.

"דווקא בגלל מערכת היחסים הקרובה עם ישראל, יש דברים שמעוררים כאן תמיהה", הוא אומר. "לא מזמן ניסו לקדם בכנסת הכרה ברצח העם הארמני, וזה עורר כאן הרמת גבה. אחר כך פורסמה גם אזהרת המל"ל לקראת החגים לגבי מדינות הגובלות באיראן, ואזרבייג'ן נכללה בה. באופן טבעי זה מעלה כאן שאלות. מדובר במדינה שרואה בישראל שותפה אסטרטגית קרובה, שבה הקהילה היהודית חיה בגלוי ואליה מגיעים יותר ויותר ישראלים. לכן יש כאן מי שמתקשים להבין את הפער בין היחסים בפועל לבין האופן שבו המדינה לעיתים מוצגת בישראל".

כך או כך, הקהילה היהודית המקומית נערכת כעת גם לחגי תשרי ולגל המבקרים מישראל. לדברי הרב, ההכנות כוללות תפילות, ארוחות חג והיערכות לאספקת מזון כשר עבור התיירים.

"לקראת חגי תשרי אנחנו נערכים למספר גדול מאוד של אורחים מישראל", הוא אומר. "יהיו תפילות, ארוחות חג ומענה של אוכל כשר למבקרים, והמטרה שלנו היא שכל יהודי או ישראלי שמגיע לכאן יוכל לחגוג את החגים כמו בבית".

נודע כי לקראת חג הסוכות צפויים להגיע לאזרבייג'ן גם מאות סטים של ארבעת המינים מישראל. המשלוח, המיועד לבני הקהילה היהודית המקומית, ממומן גם השנה על ידי תורם יהודי אנונימי מארצות הברית.