בבלי
השמדת תשתיות הטרור

צה"ל חושף: מבט ראשון לרשת המנהרות שהושמדה ברכס עלי טאהר

צה"ל מפרסם תיעוד חריג ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד: מבט פנימי אל רשת התשתיות התת-קרקעיות העצומה שנבנתה במשך שנים ברכס עלי טאהר שבלבנון ונמחקה לחלוטין

אלוף משנה מ', מפקד עוצבת הקומנדו | צילום: דובר צה"ל
אלוף משנה מ', מפקד עוצבת הקומנדו | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל

דובר צה"ל פרסם תיעוד חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי אל תוך רשת התשתיות התת-קרקעיות הסודיות והעצומות של ארגון הטרור חיזבאללה שהושמדו לחלוטין על ידי במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון.

התיעודים מתעדים את ממדי ההרס המלא של מערכת המנהרות המסועפת שנבנתה במשך שנים רבות מתחת לפני הקרקע. הצילומים מציגים בטון חשוף, תשתיות לחימה מורכבות ותוואים תת-קרקעיים נרחבים שתוכננו לשמש את מחבלי הארגון.

אלוף משנה א', מפקד יהל"ם | צילום: דובר צה"ל
אלוף משנה א', מפקד יהל"ם | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל

רשת המנהרות האסטרטגית נמחקה

בפעילות מבצעית מורכבת, כוחות אכיפה והנדסה של צה"ל פירקו את רשת התוואים התת-קרקעיים האסטרטגית שהוקמה במרחב רכס עלי טאהר. המערכות התת-קרקעיות תוכננו לשמש את מחבלי כמסתור, כמפקדות קדמיות וכנתיבי תנועה סודיים לביצוע פעולות טרור.

התיעודים ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד חושפים מקרוב את תוואי המנהרות המסועפים, אמצעי הלחימה שהושארו מאחור, והממדים האדירים של התשתיות שהוקמו במשך שנים מתחת לפני הקרקע. כל המערכת נמחקה לחלוטין בפעולות צה"ל, והפכה לערימות הריסות.

לוחמי אגוז | צילום: דובר צה"ל
לוחמי אגוז | צילום: דובר צה"ל| צילום: צילום: דובר צה"ל
תיעוד מפעילות השמדת המנהרות
תיעוד מפעילות השמדת המנהרות| צילום: צילום: דובר צה"ל
צה"לחיזבאללהלבנוןמנהרות טרוררכס עלי טאהר

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בצבא וביטחון:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר