אלוף משנה מ', מפקד עוצבת הקומנדו | צילום: דובר צה"ל - צילום: דובר צה"ל אלוף משנה מ', מפקד עוצבת הקומנדו | צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 1:13

דובר צה"ל פרסם תיעוד חריג ודרמטי ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד, המציג מבט פנימי אל תוך רשת התשתיות התת-קרקעיות הסודיות והעצומות של ארגון הטרור חיזבאללה שהושמדו לחלוטין על ידי כוחות צה"ל במרחב רכס עלי טאהר שבלבנון.

התיעודים מתעדים את ממדי ההרס המלא של מערכת המנהרות המסועפת שנבנתה במשך שנים רבות מתחת לפני הקרקע. הצילומים מציגים בטון חשוף, תשתיות לחימה מורכבות ותוואים תת-קרקעיים נרחבים שתוכננו לשמש את מחבלי הארגון.

אלוף משנה א', מפקד יהל"ם | צילום: דובר צה"ל - צילום: דובר צה"ל אלוף משנה א', מפקד יהל"ם | צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:40

רשת המנהרות האסטרטגית נמחקה 14 לוויינים רוסיים: כך הושמד המטוס אריה לוי | 16.09.26 בפעילות מבצעית מורכבת, כוחות אכיפה והנדסה של צה"ל פירקו את רשת התוואים התת-קרקעיים האסטרטגית שהוקמה במרחב רכס עלי טאהר. המערכות התת-קרקעיות תוכננו לשמש את מחבלי חיזבאללה כמסתור, כמפקדות קדמיות וכנתיבי תנועה סודיים לביצוע פעולות טרור. התיעודים ממצלמות הגוף של פלגת התיעוד חושפים מקרוב את תוואי המנהרות המסועפים, אמצעי הלחימה שהושארו מאחור, והממדים האדירים של התשתיות שהוקמו במשך שנים מתחת לפני הקרקע. כל המערכת נמחקה לחלוטין בפעולות צה"ל, והפכה לערימות הריסות.

לוחמי אגוז | צילום: דובר צה"ל - צילום: דובר צה"ל לוחמי אגוז | צילום: דובר צה"ל | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:29