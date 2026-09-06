פעילות צה"ל ביו"ש ( צילום: צה"ל )

כוחות הביטחון סיכלו הבוקר (ראשון) תשתית טרור של חמאס בכפר עקאבה שבשומרון, ועצרו עשרה מחבלים שפעלו לקידום מתווי פיגועים נגד אזרחי ישראל. במהלך המבצע אותרה רקטה מאולתרת עם חומר נפץ, וכן חומרים ששימשו לייצור מטענים ונשק מפורק מסוג M16.