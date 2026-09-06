כוחות הביטחון סיכלו הבוקר (ראשון) תשתית טרור של חמאס בכפר עקאבה שבשומרון, ועצרו עשרה מחבלים שפעלו לקידום מתווי פיגועים נגד אזרחי ישראל. במהלך המבצע אותרה רקטה מאולתרת עם חומר נפץ, וכן חומרים ששימשו לייצור מטענים ונשק מפורק מסוג M16.
המבצע יצא לפועל בטווח זמן של שעות בלבד לפני ביצוע מתווה הטרור המתוכנן, לאחר שהבשילו התנאים המבצעיים ובעקבות התרעה מודיעינית. הפעילות התאפשרה לאחר חקר מודיעיני מעמיק שנמשך מספר חודשים בשירות הביטחון הכללי.
במבצע, שנערך בפיקוד חטיבת מנשה ובהכוונת השב"כ, השתתפו לוחמי הימ"מ, יחידת דובדבן, גדוד 890 וגדוד 50. במהלך הפעילות עצרו כוחות צה"ל עשרה מחבלים מחוליית חמאס שפעלה באזור.
באחד המקומות שאליהם הגיעו הכוחות, איתרו לוחמי הימ"מ רקטה מאולתרת ובה חומר נפץ, אך ללא משגר. הרקטה פוצצה באופן מיידי בשטח על ידי חבלני מג"ב איו"ש.
במקרה נוסף, אחד המחבלים שנעצרו תוחקר בשטח והוביל את הכוחות לשדה באזור הכפר. המחבל חשף בפני הכוחות בור שנחפר בסמוך לאחד העצים, ומתוכו הוציא שקית שבה הוסתרו חומרי נפץ ששימשו לייצור מטענים וכן חלקים מפורקים של נשק מסוג M16. חומרי הנפץ הושמדו במקום, בעוד הנשק שנתפס הוחרם על ידי הכוחות.
בהודעה המשותפת לצה"ל ולשב"כ נמסר כי עשרת חברי התשתית פעלו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. "כוחות הביטחון ימשיכו לפעול ביוזמה ובהתקפיות לסיכול טרור ברחבי אוגדת יהודה ושומרון לשמירה על ביטחון התושבים במרחב ואזרחי מדינת ישראל", נמסר בהודעה.
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