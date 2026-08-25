שר הביטחון ישראל כ"ץ ערך היום (יום ג') ביקור רשמי בכתר החרמון שבשטח סוריה, במרחק של כ-35 קילומטר בלבד מארמון הנשיאות בדמשק. במהלך הביקור העביר השר מסר ברור למשטר הסורי החדש ולכוחות הג'יהאדיסטים הפועלים באזור: מדינת ישראל מחזקת את אחיזתה בשטח ואין כוונה לסגת מהמוצבים האסטרטגיים.

בביקור השתתפו בכירי מערכת הביטחון, ביניהם סגן הרמטכ"ל אלוף תמיר ידעי, מפקד פיקוד הצפון אלוף רפי מילוא, ראש מנהלת סוריה בצה"ל אלוף רסאן עליאן, מפקד אוגדה 210 תא"ל יאיר פלאי והמזכיר הצבאי של שר הביטחון תא"ל הישאם איברהים. במסגרת הביקור נערכה הערכת מצב מקיפה על המצב הביטחוני בגזרה.

"צה"ל נמצא כאן ולא יזוז"

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במהלך הביקור קיבל שר הביטחון סקירות מפורטות על הפעילות הביטחונית באזור, ושיבח את פעילות כוחות הסדיר והמילואים הפועלים במקום. "אנחנו נמצאים כאן בכתר החרמון, במקום שבו היה בעבר מוצב החרמון הסורי. כיום כוחות צה"ל נמצאים כאן ובכל רחבי החרמון ורמת הגולן ובכל אזור הביטחון", אמר השר.

כ"ץ הדגיש כי המיקום האסטרטגי מאפשר לכוחות צה"ל להשקיף "על דמשק מלמעלה, ממרחק של 35 קילומטר, להשקיף על הבקאע בלבנון, על מעוז החיזבאללה מלמעלה וכמובן להשקיף ולהגן על יישובי רמת הגולן והגליל".

מסר ישיר לנשיא סוריה

השר התייחס לאיומים הקיימים מהצד הסורי של הגבול, וציין כי מדובר בכוחות ג'יהאדיסטים, חלקם פועלים במסגרת המשטר הסורי וחלקם בארגוני טרור שונים שמטרתם העיקרית היא פגיעה במדינת ישראל. "צה"ל שנמצא כאן ויישאר כאן ולא יזוז מכאן מבטיח שהדברים האלה יותר לא יקרו - זה הלקח המרכזי מ-7 באוקטובר", הצהיר.

במסר ישיר שהפנה לנשיא סוריה, אמר כ"ץ: "כשאתה מתעורר בבוקר בארמון בדמשק ומביט למעלה על החרמון ורואה את צה"ל - אתה יודע שאנחנו כאן כדי להגן על יישובינו ועל הגבול שלנו. כל עוד יהיו איומים צה"ל יישאר כאן על מנת להבטיח את ביטחוננו - כך עשינו וכך אנחנו מתכוונים לעשות גם בעתיד".

התייחסות לפעילות הטורקית והשמדת תשתיות המשטר הקודם

שר הביטחון הבהיר כי צה"ל פועל באופן שוטף ויומיומי בגזרה במטרה לסכל איומים, לפרק את שרידי המשטר הקודם ולמנוע כל התארגנות מסוכנת של המשטר החדש. בנוסף לאיומים המקומיים, התייחס כ"ץ למעורבות הטורקית בזירה הסורית והבהיר כי ישראל נקטה פעולה נחרצת בנושא.

"פעלנו נגד ניסיון טורקי להתבסס בסוריה תוך סיכון אינטרסים ביטחוניים של ישראל, הבהרנו את הדברים בצורה ברורה ונעמוד עליהם גם בעתיד", אמר כ"ץ. השר הוסיף כי ישראל השמידה את כל התשתית האסטרטגית של צבא אסד במהלומה שנמשכה מספר ימים, במטרה לוודא שסוריה לא תהווה עוד איום אסטרטגי על מדינת ישראל.

הביקור מתקיים על רקע המתיחות המתמשכת מול טורקיה, לאחר שישראל תקפה בשבוע שעבר את שדה התעופה הצבאי אבו א-דוהור שבמחוז אידליב בצפון סוריה, בעקבות מידע מודיעיני על כוונת טורקיה לפרוס כוחות צבאיים במתקן.

כ"ץ סיכם כי צה"ל ימשיך לפעול בנחישות בכל עת שנדרש כדי לשמור על ביטחון התושבים, תוך שמירה על העליונות האסטרטגית של ישראל בזירה הצפונית.