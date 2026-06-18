הרמטכ"ל הנחה להיערך לתרחיש תקיפה באיראן וחידוש המלחמה

הרמטכ"ל במוצבים בהר דב ( צילום: דובר צה"ל )

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, הנחה את צה"ל להיערך באופן מיידי לכל התרחישים האפשריים, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי, תוך שמירה על כוננות גבוהה ויכולת מעבר חדה מ"אפס למאה" בהתראות קצרות במיוחד. כך דווח היום (חמישי) אמיר בוחבוט ב'וואלה'.

ההנחיה הדרמטית מגיעה דווקא ברקע הדיווחים לפיהם מסתמנת הפסקת אש ארוכת-טווח עם איראן, אשר צפויה להשפיע באופן ישיר גם על הזירה הלבנונית. פקודת הרמטכ"ל שמה דגש מיוחד על טייסי חיל האוויר בטייסות השונות ועל מערך ההגנה האווירית. התרחישים המרכזיים אליהם נערכים בצבא כוללים לפי הדיווח אפשרות של תקיפה בשטח איראן וחזרה מהירה ללחימה עצימה בלבנון נגד ארגון הטרור חיזבאללה, מתוך הבנה שהשקט הנוכחי עלול להתברר כזמני בלבד. במקביל לכוננות הצה"לית, נוכחותם של כוחות צבא ארצות הברית בישראל נותרת משמעותית ויציבה. גורמי ביטחון מבהירים כי לא ידוע על כל כוונה לרידוד הכוחות האמריקניים בטווח הזמן הנראה לעין. פרארי אחת, צבע אחד, ו-13 מיליון דולר: המכירה ששברה את שיא האינטרנט אבישי לוי | 18:54 נכון לעכשיו, אלפי חיילים אמריקנים עדיין שוהים בישראל, כחלק מהמערכה הרחבה והמתמשכת נגד איראן. כוחות אלו אמונים על הפעלת מערכות הגנה אוויריות מתקדמות ועל תחזוקה שוטפת של כלי טיס ומטוסים רבים שהוצבו באזור. נוכחות זו מהווה נדבך קריטי בארכיטקטורת ההגנה האזורית שהוקמה בחודשים האחרונים כדי לבלום את האיומים מצד טהרן וגרורותיה. סוגיית נתב"ג סוגיה רגישה במיוחד שמעסיקה את צמרת הביטחון בימים אלו נוגעת לפעילותו של נמל התעופה בן גוריון. בין המדינות מתנהל שיח מקצועי שמטרתו לאפשר לנתב"ג לחזור לשגרת פעילות מלאה, וזאת באמצעות העברת צי מטוסים מתדלקים של צבא ארצות הברית לבסיסים צבאיים אחרים. גורמים ישראלים בכירים טוענים כי ההחלטה האמריקנית המקורית להציב את צי המתדלקים דווקא בנתב"ג שיבשה באופן דרמטי את הפעילות התעופתית האזרחית בשדה התעופה הגדול והמרכזי של מדינת ישראל, וגרמה לעומסים ולשינויים בלוחות הזמנים.

הרמטכ"ל במוצבים בהר דב ( צילום: דובר צה"ל )

"המצב עדיין שברירי"

הצורך בהמשך הכוננות הגבוהה ובשימור הכוחות האמריקניים נובע מההבנה העמוקה במערכת הביטחון כי המצב המדיני והצבאי עדיין שברירי מאוד. גורם צבאי בכיר התייחס למצב ואמר כי חרף האופטימיות הדיפלומטית, אף גורם רשמי אינו יכול להתחייב במאה אחוזים שהתהליך המדיני המתרקם לא יתפרק ברגע האחרון, דבר שיאלץ את ישראל להגיב בעוצמה ומהירות.

בשל כך, בצה"ל ובמערכת הביטחון מסרבים להוריד את הרגל מהגז וממשיכים להתייחס לכל התפתחות בערבון מוגבל, תוך הכנת התוכניות המבצעיות ליום פקודה.

כזכור, בימים האחרונים נחשפו פרטים על שיחה מתוחה בין ראש הממשלה נתניהו לנשיא טראמפ, שבה ניסה הנשיא האמריקני לרסן את תגובתה של ישראל למתקפות מצד איראן. נתניהו הבהיר לטראמפ כי ישראל לא תסכים למשוואה של תגובה רק במקרה של אבדות בנפש.

במקביל, הרמטכ"ל זמיר סייר לאחרונה במובלעות הצה"ליות בלבנון והבהיר כי "אין מקום שיהווה מבצר עבור חיזבאללה, ואין מקום שבו תהיה לו חסינות".