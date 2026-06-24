הותר לפרסום: עובד קבלן של משרד הביטחון נהרג מקריסת מבנה ברצועת עזה

אסון ברצועה: ראאד אבו אלקיעאן, תושב חורה בנגב, אזרח עובד קבלן מטעם משרד הביטחון נהרג היום (רביעי) בקריסת מבנה ברצועת עזה. בצה"ל אמרו כי מדובר ב"תאונה מבצעית", וכי "משפחתו עודכנה. צה"ל ומשרד הביטחון משתתפים בצער המשפחה".

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התקרית התרחשה בשעה 13:00 בצהריים, כאשר כוח הנדסי פעל באזור ג'באליה במסגרת פעילות להריסת מבנים. במהלך העבודה במקום, מבנה קרס על עובד קבלן של משרד הביטחון, שהיה בשטח ופעל באמצעות באגר.

רק לפני מספר חודשים, נהרג בגזרת לבנון עאמר חוג'יראת, תושב שפרעם שעבד עבור חברה קבלנית שביצעה עבודות הנדסיות מטעם משרד הביטחון. הוא נפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה.