מבצע של גולני בלבנון: מחסני נשק ענקיים של חיזבאללה הושמדו

פעילות צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

בפעילות מבצעית ממוקדת שבוצעה בימים האחרונים במרחב הביטחוני בדרום לבנון, איתרו כוחות צוות הקרב החטיבתי גולני, בפיקוד אוגדה 36, מחסני אמצעי לחימה נרחבים של ארגון הטרור חיזבאללה. הממצאים כוללים משגרים, מקלעים, מטענים, טילים וכלי נשק נוספים שנועדו לפגיעה בכוחות צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל.

הכוחות פעלו באופן שיטתי להשמדת המחסנים ואמצעי הלחימה שאותרו בתוכם, במטרה להסיר איומים מיידיים על ביטחון תושבי הצפון. על פי הנמסר מצה"ל, מדובר בתשתית שהוכנה במשך שנים ארוכות על ידי ארגון הטרור, במימון ובהכוונה איראנית, במטרה לאיים על ריבונות ישראל.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:09

פעילות רחבה להסרת איומים האזרח שהתריע לפני הטבח חושף: חמאס מבריח רחפני ענק לעזה אליהו לוי | 05.07.26 המחבלים נכנסו לבניין - צה"ל הוריד אותו על ראשם | תיעוד בבלי | 05.07.26 הפעילות של חטיבת גולני מצטרפת לשורת מבצעים שביצע צה"ל בשבועות האחרונים במרחב הביטחוני. כפי שדיווחנו קודם לכן, כוחות אוגדה 91 חשפו במג'דל זון מערך תת-קרקעי מבוצר הכולל חדרי שהייה, פירי שיגור לעבר ישראל ועשרות אמצעי לחימה. במבצע מורכב של צוות הקרב 551 ויחידת יהל"ם, הושמדו תוואים באורך מצטבר של מאות מטרים. בנוסף, כוחות צה"ל תקפו ארבעה חשודים שזוהו מתקרבים למרחב הביטחוני באזור אל עקידה בלבנון. רכב עם חשודים נסע לכיוון המרחב הביטחוני וזוהה כמהווה סכנה לכוחותינו, ולאחר הזיהוי ביצע חיל האוויר תקיפה ממוקדת להסרת האיום. דובר צה"ל הבהיר כי הצבא ימשיך לפעול להסרת כל איום על כוחותיו ולא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל. הפעילות המבצעית נמשכת במלוא העוצמה, תוך שמירה על ביטחון תושבי הגליל והצפון.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:45

מדיניות ברורה של הנהגה הצבאית

שר הביטחון ישראל כ"ץ הבהיר לאחרונה כי ישראל פועלת באופן עצמאי בלבנון ואינה זקוקה לאישור מאף גורם חיצוני. "לא ביקשנו אישור מאף גורם להיכנס ללבנון ואנחנו לא צריכים אישור כדי להישאר בלבנון", מסר שר הביטחון בהודעה רשמית. "זאת זכותנו וחובתנו להגן על תושבי הגליל ואזרחי ישראל מול איומי ארגון הטרור הג'יהאדיסטי חיזבאללה".

הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ציין בשבוע שעבר כי צה"ל שולט כעת בשטחי המפתח מעל הקרקע ובתוואים התת-קרקעיים ברכס הבופור. "חיזבאללה, במימון ובהכוונה איראנית, בנה כאן איום שנמשך עשרות שנים – אך הוא מותש ונוצח בכל קרב בו היה מפגש עם כוחותינו", הדגיש הרמטכ"ל.

צה"ל מדגיש כי הפעילות במרחב הביטחוני תימשך כל עוד קיים איום על אזרחי ישראל, וכי הכוחות ממשיכים לפעול באופן שיטתי לאיתור והשמדת תשתיות טרור נוספות של ארגון חיזבאללה.