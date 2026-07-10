צה"ל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר

צה"ל הודיע על חיסולו של מחבל בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס, שהיווה חוליה מרכזית בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום רצועת עזה.

על פי הנמסר מדובר צה"ל, חמדאן פשט במהלך הטבח למחנה רעים שבעוטף עזה, כאשר חוליית הנוח'בה שבפיקודו השתתפה בפעולות הרצח והחטיפה שבוצעו באותו יום נורא. לאורך כל תקופת המלחמה המשיך המחבל לפקד על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים מול כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.

- צילום: דובר צה"ל צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:07