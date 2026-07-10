צה"ל חיסל את ראש חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים בטבח ה-7 באוקטובר

צה"ל הודיע על חיסולו של מחבל בכיר נוסף בארגון הטרור חמאס, שהיווה חוליה מרכזית בטבח הנורא של ה-7 באוקטובר. המחבל יחיא סעיד מחמד חמדאן, שכיהן כראש חוליית נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום רצועת עזה.
על פי הנמסר מדובר צה"ל, חמדאן פשט במהלך הטבח למחנה רעים שבעוטף עזה, כאשר חוליית הנוח'בה שבפיקודו השתתפה בפעולות הרצח והחטיפה שבוצעו באותו יום נורא. לאורך כל תקופת המלחמה המשיך המחבל לפקד על חוליית נוח'בה שביצעה מארבים מול כוחות צה"ל הפועלים ברצועה.
קידם מתווי טרור ופעל לגיוס מחבלים
בתקופה האחרונה, כך נמסר מדובר צה"ל, עסק חמדאן בקידום מתווי טרור נוספים נגד כוחות צה"ל. במקביל, המחבל פעל לגיוס מחבלים חדשים לארגון הטרור במטרה לשקם את יכולותיו של חמאס ברצועה. המחבל הוגדר כאיום מיידי על כוחות צה"ל הפועלים במרחב, ולכן חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר.
כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי על הלוחמים. החיסול מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בשבועות האחרונים נגד מפקדים בכירים בארגון הטרור.
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