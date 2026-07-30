שב"כ וימ"ר צפון במשטרה פרסמו הבוקר (ראשון) כי בתום חקירה משותפת, נעצר אמיר הישאם מוחמד תיתי, בן 34, תושב היישוב בענה שבצפון, בחשד שביצע משימות ביטחוניות עבור גורמי מודיעין איראניים. כתב אישום הוגש נגדו הבוקר בפרקליטות מחוז חיפה.

מהחקירה עלה כי החשוד, שעבד כנהג אמבולנס, ניצל את העובדה שתפקידו אפשר לו גישה חופשית למוסדות רפואיים ברחבי הארץ. במהלך תקופת הפעלתו, העביר החשוד למפעיליו האיראניים מידע ותמונות מהיערכות של מספר בתי חולים, הן בשגרה והן בחירום. בין היתר, תיעד החשוד את נשיא המדינה יצחק הרצוג במהלך ביקור שערך באחד מבתי החולים בצפון.

בנוסף לכך, נשלח החשוד למשימות תיעוד במקומות שונים ברחבי הארץ. בין המשימות: תיעוד מכיכר החטופים בתל אביב, כאשר החזיק שלט עם תמונות של חטופים; צילומים מהפגנה שהתקיימה במרכז חורב בחיפה; וכן תיעוד ממושב עמיקם שבשרון, מקום מגוריו של שר הביטחון לשעבר יואב גלנט.

על פי כתב האישום שהגיש עורך הדין יהודה דיין מפרקליטות מחוז חיפה, קיבל תיתי עבור משימותיו עשרות אלפי שקלים, שהועברו אליו באמצעות חשבונות בנק של בני משפחתו וכן בתשלום בארנק דיגיטלי. גורמי הביטחון הזהירו את הציבור מפני ניסיונות של גורמי אויב לפנות לאזרחים ישראלים, בגלוי או במסווה, לצורך ביצוע משימות, וקראו לציבור לגלות ערנות.