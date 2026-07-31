דובר צה"ל הודיע היום, יום שישי, על חיסולו של אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין. המחבל חוסל מוקדם יותר השבוע בתקיפה אווירית מדויקת בדרום רצועת עזה. על פי הנתונים שפורסמו, המחבל שימש כאחד המתכננים הבכירים של הפשיטה האכזרית לשטח ישראל בז' באוקטובר, ונטל חלק אישי בחטיפת אזרחים ישראלים.

מחמד כפינה אחראי לתכנון והכוונה אישית של פשיטת מחבלי ארגון כתאאב אלמג'אהדין לתוך שטח מדינת ישראל באותו בוקר שחור. במהלך הפשיטה עצמה השתתף המחבל באופן ישיר בחטיפתם של אבינתן אור ונועה ארגמני, וכן הכווין את חטיפתו של סודיסאק רינטלאק, כך על פי הפרטים שפורסמו על ידי דובר צה"ל.

פעילות טרור מתמשכת לאורך המלחמה

על פי ההודעה הרשמית, פעילותו של מחמד כפינה לא הסתיימה בטבח ז' באוקטובר. לאורך כל תקופת המלחמה, ובמיוחד בתקופה האחרונה, המשיך המחבל לקדם ולתכנן מתווי פעילות טרור נגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה ונגד אזרחי מדינת ישראל. המחבל זוהה כאיום ממשי ומיידי על כוחות הביטחון, ועל כן הוחלט על חיסולו בתקיפה מדויקת מהאוויר.

דובר צה"ל הבהיר כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים בפעילותם המבצעית במרחב בהתאם להסכמות הקיימות, ויפעלו להסרת כל איום על כוחות הביטחון ועל אזרחי ישראל. התקיפה המדויקת משקפת את המדיניות המבצעית של צה"ל להמשיך ולפגוע במפקדי ארגוני הטרור ברצועה, גם בתקופה הנוכחית.

ארגון כתאאב אלמג'אהדין, בו כיהן המחבל החוסל כמפקד מרחב מחנות המרכז, הוא אחד מארגוני הטרור הפעילים ברצועת עזה אשר נטלו חלק משמעותי בטבח ז' באוקטובר. חיסולו של מחמד כפינה מהווה מכה נוספת ליכולת הפיקודית והמבצעית של הארגון במרחב המרכזי של הרצועה.