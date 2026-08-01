צה"ל והשב"כ הודיעו אתמול (יום ה') על חיסולו של מחבל בכיר בארגון הטרור חמאס במרחב העיר עזה. המחבל, עבד אלרחים עבד אלחי יוסף כרדי, שימש כסגן ראש חולייה בזרוע הצבאית של הארגון, ובמקביל עבד כרופא בבית החולים שיפאא'. על פי הנתונים שפורסמו, המחבל היה שותף ישיר להחזקת חטופים ישראלים.

כרדי חדר לשטח ישראל במסגרת הטבח האכזרי ב-7 באוקטובר. בתחילת המלחמה, הוא היה מעורב בהחזקת החטופה רומי גונן במרחב חטיבת עזה ובבית החולים שיפאא'. כמו כן, המחבל החזיק בידיו את רב"ט נועה מרציאנו הי"ד במרחב חטיבת העיר עזה - לאחר שנרצחה ועד לחילוץ גופתה על ידי לוחמי צה"ל.

פעילות טרור מתמשכת לאורך המלחמה

דובר צה"ל הבהיר כי המחבל לא הסתפק בפעילותו בשלבים הראשונים של המלחמה. לאורך כל תקופת הלחימה, ובפרט בתקופה האחרונה, המשיך כרדי בניסיונות לקדם פעולות טרור כנגד כוחות צה"ל הפועלים ברצועת עזה וכנגד אזרחי מדינת ישראל. לאחר שזוהה כאיום ממשי וישיר על הכוחות, הוחלט על חיסולו בתקיפה מדויקת מהאוויר.

החיסול מצטרף לשורת פעולות מבצעיות שמבצע צה"ל במרחב העיר עזה במטרה להסיר איומים על לוחמי הצבא ועל אזרחי ישראל. מוקדם יותר השבוע חוסל גם אחמד חסין מחמד כפינה, מפקד מרחב מחנות המרכז בארגון הטרור כתאאב אלמג'אהדין, שתכנן והכווין את הפשיטה ב-7 באוקטובר וחטף את אבינתן אור ונועה ארגמני.

פעילות צה"ל נמשכת במקביל להתפתחויות דיפלומטיות

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות הפיקוד הדרומי פרוסים במרחב בהתאם להסכם, וימשיכו לפעול להסרת כל איום. הפעילות המבצעית ברצועה נמשכת במקביל להתפתחויות דיפלומטיות בנוגע לשלב השני של ההסכם. לפי פרסומים, מועצת השלום לעזה חשפה את מפת הדרכים המלאה ליישום תוכנית טראמפ, הכוללת העברת סמכויות לוועדה לאומית ופירוק מלא של ארגוני הטרור.