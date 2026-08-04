דיווחים שהגיעו הערב (שלישי) מתקשורת ערבית מעידים על העלאת כוננות משמעותית בצבא סוריה. ערוץ אל-ערביה הסעודי דיווח בהסתמך על מקורותיו כי הצבא הסורי גייס מערכים רבים בשעות האחרונות, אך לא פורסמה כל הסבר רשמי למהלך.

מקורות לא רשמיים בסוריה טענו כי מדובר בתרגיל צבאי שגרתי. במקביל, סוכנות "סאברין ניוז" המזוהה עם מיליציות פרו-איראניות בעיראק דיווחה על העברת תגבורות צבאיות סוריות לאזור הגבול בין סוריה לעיראק.

בעקבות הדיווחים, פיקוד הצפון של צה"ל פרסם הבהרה מרגיעה: העלאת הכוננות בצבא סוריה אינה קשורה כלל למהלך כלפי ישראל. לפי ההערכה הצבאית, השינוי בהיערכות הסורית נובע ממתיחות פנימית בצפון סוריה, באזור המרוחק מהגבול עם ישראל.

בצה"ל הוסיפו כי הצבא הסורי אינו נוכח כלל באזור החיץ ברמת הגולן שבו פועלים כוחות צה"ל, ולכן אין בשלב זה חשש לחיכוך בין הצבאות. המידע על העלאת הכוננות הועבר לידיעת הרשויות המקומיות ברמת הגולן.