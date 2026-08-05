לוחמי צה"ל בלבנון ( צילום: צה"ל )

מערכת הביטחון הישראלית פרסמה היום (יום שלישי) אזהרת פינוי דחופה לתושבי הכפר אל-מנסורי שבדרום לבנון - לראשונה מאז כניסת הפסקת האש לתוקף. ההודעה, שפורסמה על ידי דובר צה"ל בערבית, קוראת לתושבים להתפנות מיד לכיוון צפון למרחק של קילומטר לפחות, לעבר שטחים פתוחים. הצעד מגיע בעקבות הפרות חמורות של ההסכמים שנקבעו במסגרת הפסקת האש, ומסמן שינוי במדיניות האכיפה של ישראל באזור הביטחוני בדרום לבנון.

רקע לאזהרת הפינוי הוא הקמת מחסום צבאי על ידי צבא לבנון באזור הביטחוני הנמצא בשליטת צה"ל - צעד המנוגד להסכמים שנחתמו. מערכת הביטחון רואה בכך הפרה חמורה היוצרת סכנה ישירה לכוחות הישראליים ולאזרחים באזור. על פי ההסכמים שנקבעו במסגרת הפסקת האש, אמור היה להיווצר מרחב ביטחוני ברור בדרום לבנון שבו יפעל צה"ל ללא הפרעה. הקמת המחסום הלבנוני מעוררת חשש שמא מדובר בניסיון של חיזבאללה לחדור בחזרה לאזור תחת כיסוי של פעילות צבאית רגילה של צבא לבנון. מערכת הביטחון הבהירה כי הפעולות הננקטות נועדו להגן על ביטחון הכוחות ועל ביטחון מדינת ישראל. האזהרה מדגישה כי כל מי שיישאר בסמוך לפעילי טרור, למתקניהם או לאמצעי הלחימה שלהם, מסכן את חייו באופן ממשי. המסר המועבר הוא שישראל לא תאפשר לחיזבאללה לנצל את תקופת הפסקת האש לצורך בניית מחדש של תשתיות הטרור בקרבת הגבול. במקביל לאזהרת הפינוי, ממשיכים כוחות צה"ל בפעילות מבצעית באזור הביטחוני בדרום לבנון. על פי דיווחים שפורסמו, כוחות אוגדה 91 השמידו תוואי תת-קרקעי באורך עשרות מטרים באזור סרבין, וחטיבת כפיר איתרה מחסן נשק ובו משגרים ורקטות של ארגון הטרור חיזבאללה.

תיעוד הלחימה בדרום לבנון ( צילום: דובר צה"ל )

הפעילות הנוכחית מגיעה לאחר חודשים ארוכים של מאמצים להסרת איומים על אזרחי ישראל. כוחות צוות הקרב החטיבתי 401 השלימו לאחרונה שמונה חודשי פעילות בדרום לבנון, במהלכם הושמדו למעלה מ-1,200 תשתיות טרור של חיזבאללה. בין התשתיות שהושמדו: תוואים תת-קרקעיים באורך מצטבר של מאות מטרים, שנועדו לשמש את ארגון הטרור לביצוע תקיפות נגד כוחות צה"ל ונגד יישובי הגליל. במהלך הפעילות המבצעית, איתרו הכוחות למעלה מ-600 אמצעי לחימה וחיסלו יותר מ-60 מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה.

תיעוד הלחימה בדרום לבנון - צילום: דובר צה"ל תיעוד הלחימה בדרום לבנון | צילום: צילום: דובר צה"ל 10 10 0:00 / 0:28

צה"ל מסר כי הכוחות ממשיכים לפעול במרחב הביטחוני בדרום לבנון במטרה להסיר כל איום על אזרחי מדינת ישראל. הפעילות כוללת סריקות מדוקדקות של השטח, איתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור שנבנו על ידי חיזבאללה לאורך שנים. אזהרת הפינוי שפורסמה היום מהווה אות למערכת הביטחון הלבנונית ולחיזבאללה כי ישראל תפעל בכל האמצעים הדרושים להגנה על אזרחיה ועל כוחותיה. ההפרות של הסכמי הפסקת האש לא יעברו ללא תגובה, והמחיר יהיה כבד למי שימשיך לאתגר את הסדרי הביטחון שנקבעו באזור.