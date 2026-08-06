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תל ציון וכוכב יעקב

החשודים מעוכבים: הוסר החשש לחדירת מחבלים ליישוב החרדי

לאחר התרעה על חשש לחדירת מחבלים ביישובים החרדי והדתי שבבנימין, התברר כי מדובר ברכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב • צה"ל: "החשודים מעוכבים, אין חשש לאירוע ביטחוני"

תל ציון | ארכיון (צילום: אתר המועצה בנימין)

רגעי מתח נרשמו הבוקר (יום חמישי) ביישוב החרדי תל ציון וביישוב הדתי כוכב יעקב שבאזור בנימין, כאשר פיקוד העורף הפעיל התרעה על חשש לחדירת מחבלים. בהמשך התברר כי החשש אינו מבוסס וכי מדובר בזיהוי שגוי.

ההתרעה הופעלה ביישומון פיקוד העורף בשעה 08:41 בבוקר, בעקבות דיווח על רכב שפרץ את שער אחד היישובים. עם זאת, החשד הראשוני היה כי מדובר באזרחים ישראליים.

בהמשך הבוקר פרסם דובר צה"ל עדכון לפיו מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב. החשודים עוכבו במקום, ולא התקיים כל אירוע ביטחוני.

בהודעה רשמית לתושבי האזור נמסר: "בהמשך להפעלת ההתרעות ביישומון פיקוד העורף על חשש לחדירת מחבלים ביישובים תל ציון וכוכב יעקב שבחטיבת , עולה כי מדובר בשני רכבים ישראליים חשודים שנכנסו ליישוב כוכב יעקב. החשודים מעוכבים בנקודה. אין חשש לאירוע ביטחוני".

פיקוד העורףבנימיןתל ציוןכוכב יעקב

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