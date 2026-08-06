אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

דובר צה"ל פרסם הודעה רשמית על ממצאים חמורים שהתגלו בחודשים האחרונים במהלך הפעילות המבצעית בדרום לבנון. על פי הדיווח, כוחות פיקוד הצפון איתרו ונטרלו אלפי מתחמים צבאיים של ארגון הטרור חיזבאללה, שהוסתרו באופן שיטתי בתוך בתים פרטיים ומבנים אזרחיים.

הממצאים כוללים מפקדות תת-קרקעיות מבוצרות, עמדות שהייה מוסוות, עמדות שיגור, עמדות תצפית ומאגרים נרחבים של אמצעי לחימה מתקדמים. התשתיות הללו נבנו בתוך הרקמה האזרחית, תוך ניצול ציני של האוכלוסייה המקומית.

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במשך שנים רבות, ארגון הטרור חיזבאללה הפך את הכפרים בדרום לבנון למעין בסיס צבאי מבוצר. הארגון הטמיע באופן מתוכנן ושיטתי אמצעי לחימה ותשתיות צבאיות בתוך אזורי מגורים של אוכלוסייה אזרחית, תוך שימוש בתושבים כמגן אנושי. דליפת מידע מאלביט חושפת: עסקת נשק עם מדינה ערבית אליהו לוי | 03.08.26 נסיון יצירתי לגיוס חרדים: צה"ל מקים גדוד ייעודי להגנה על הערים החרדיות אליהו לוי | 03.08.26 הממצאים בשטח מעידים על תכנון מוקדם ומדוקדק. המתחמים הצבאיים הוסתרו במכוון בתוך בתים פרטיים, מבני ציבור ואזורים כפריים, בניסיון למנוע מכוחות הביטחון לפעול נגדם. שיטה זו מהווה הפרה בוטה של כל נורמה בינלאומית. כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות מבצעית מקיפה להסרת האיומים ולנטרול התשתיות. הפעילות כוללת מעצרים ממוקדים של פעילי הארגון, תפיסת אמצעי לחימה והריסת מתקנים צבאיים.

אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

אמל"ח חיזבאללה ( צילום: צה"ל )

הפעילות המבצעית מתקיימת על רקע הפרות חוזרות ונשנות של הסכמי הפסקת האש מצד חיזבאללה. לאחרונה, צבא לבנון הקים מחסום צבאי באזור הביטחוני שבשליטת צה"ל – צעד המנוגד להסכמים ומסכן את כוחות הביטחון והאזרחים באזור.

מערכת הביטחון רואה בכך הפרה חמורה. הסכמי הפסקת האש קבעו מרחב ביטחוני ברור בדרום לבנון, שבו אמור צה"ל לפעול ללא הפרעה. הקמת המחסום הלבנוני מהווה הפרה של הסכמים אלו, ומעוררת חשש מפני ניסיונות חיזבאללה לחדור בחזרה לאזור תחת מעטה של פעילות צבאית לבנונית.

כוחות צה"ל ממשיכים בפעילות אינטנסיבית במרחב, תוך התמקדות במוקדי הטרור המרכזיים והסרת איומים מיידיים. הנחישות המתמשכת של מערכת הביטחון לסכל איומי טרור ולפרק רשתות עוינות משקפת את המחויבות להגנה על אזרחי ישראל ולוחמי צה"ל הפועלים בשטח.