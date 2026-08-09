נודע היום (יום ראשון) כי מדינת ישראל מחזיקה במעצר כשנתיים את באסל צאלחיה, דמות בכירה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. צאלחיה אחראי באופן ישיר לפיגוע הקטלני משנת 2011 בו נרצח הנער דניאל ויפליך הי"ד. הוא צפוי להישפט בישראל על מעשי הטרור שביצע.

נסיבות תפיסתו של צאלחיה מגלות תמונה מורכבת של סכסוכים פנימיים בארגון הטרור. לפני כחמש שנים פרץ עימות חריף בצמרת חמאס, כאשר צאלחיה האשים את מרוואן עיסא, בכיר בארגון, בבגידה. ההאשמות הללו יצרו קרע עמוק והובילו לעימות ישיר עם מנהיגי הזרוע הצבאית - יחיא סינוואר ומוחמד דף. כתוצאה מהמתיחות, הורה סינוואר על מעצרו של צאלחיה והוא נכלא במתקן כליאה ברצועה.

עם פרוץ המלחמה ברצועת עזה, הפציץ חיל האוויר את מתקן הכליאה שבו היה כלוא צאלחיה. לאחר השמדת בית הכלא, העבירו אותו אנשי הארגון למעצר בית בשכונת "חמד" בחאן יונס. במהלך הפעילות הקרקעית של צה"ל באזור, פשטו לוחמי צה"ל על המבנה שבו הוחזק, עצרו אותו והעבירו אותו לחקירה ולמעצר בישראל, שם הוא מוחזק עד היום.

מעצרו מצטרף לשורת חיסולים ומעצרים של מחבלי נוח'בה שביצעו את הטבח הנורא ב-7 באוקטובר. בשבועות האחרונים חיסל צה"ל מספר מפקדי נוח'בה בכירים שפשטו על יישובי העוטף, ביניהם מפקד חוליית הנוח'בה שפשט למחנה רעים ומפקד חוליית נוח'בה שפשט לקיבוץ נירים.

ראש המוסד הדיח בכירים בעקבות איראן בבלי | 06.08.26

מעצרו והעמדתו לדין הצפויה של צאלחיה מהווים סגירת מעגל עבור מערכת הביטחון. צאלחיה הוא האחראי הישיר לפיגוע הקטלני משנת 2011, במסגרתו שיגרו מחבלי חמאס טיל נגדי טנקים מסוג 'קורנט' לעבר אוטובוס הסעות תלמידים שנסע באזור שער הנגב.