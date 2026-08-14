שר הביטחון ישראל כ"ץ נתן הוראה לצה"ל להכין תוכנית מפורטת להעברת מלוא סמכויות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. ההחלטה התקבלה במהלך דיון שקיים שר הביטחון עם הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ועם ראשי אגף המבצעים ואגף המודיעין. המהלך נועד להיערכות המדינה לקראת הקמת 104 יישובים חדשים ומיסוד החוות החקלאיות באזור.

שר הביטחון הבהיר כי "זה לא תפקידו של צה"ל וגם אין ביכולתו לטפל באכיפת הנושאים האזרחיים ביהודה ושומרון". לדבריו, הגידול הצפוי במספר המתיישבים בעקבות החלטות הממשלה להקמת יישובים חדשים, לצד החמרת האיומים הביטחוניים בחזית המרכז, מחייבים הפרדה ברורה בין תפקידי הצבא לבין האכיפה האזרחית.

על פי ההנחיה שניתנה, משטרת ישראל תידרש להיערך ולהקים כוח מתאים לטיפול בנושאים האזרחיים, ותקבל את כל הסמכויות והתקציבים הנדרשים למשימה זו. צה"ל, מנגד, ימשיך להתרכז במשימותיו העיקריות - מלחמה בטרור הפלסטיני והגנה על הגבולות והיישובים מפני איומים ביטחוניים.

כ"ץ הדגיש: "תפקיד צה"ל הוא להילחם בטרור הפלסטיני, להתמקד בהגנה על הגבולות והיישובים מול איומים, לטפל בגבולות ובשטח עצמו ובאיומים ביטחוניים על ההתיישבות ועל מדינת ישראל, ולא לרדוף אחרי נערים על הגבעות". על פי דבריו, כל האחריות על הטיפול והאכיפה ביישובים, על המתיישבים ועל הנושאים האזרחיים תועבר לאחריות משטרת ישראל, שתידרש להיערך בהתאם.

שר הביטחון הגדיר את המהלך כ"משמעותי בחיזוק המשילות והשלטת חוק וסדר בשטחי יהודה ושומרון ופינוי צה"ל לביצוע משימותיו העיקריות". ההחלטה צפויה להתבצע בתיאום עם משטרת ישראל והגורמים הרלוונטיים, כאשר ממשלת ישראל וצה"ל יאצילו את כל הסמכויות הנדרשות למשטרה לצורך ביצוע המשימות.

המהלך מגיע בעקבות ביקורו של שר הביטחון השבוע ביישוב גנים שבשומרון, שם הדגיש את ההבדל בין הנוכחות הישראלית בלבנון לבין ההתיישבות ביהודה ושומרון. "כאן זו ארץ האבות, נשארים לתמיד", הצהיר אז שר הביטחון, תוך שהוא מדגיש את המחויבות לחיזוק ההתיישבות.