לפחות שישה פלסטינים אבדו היום (יום רביעי) בפעולה של כוחותינו שכוונה כנגד מטה משטרתי הממוקם במרכז עיר עזה. על פי הדיווחים הפלסטיניים, הפעולה התבצעה במקביל לתקיפה נוספת שהתרחשה באזור נוסייראת שבמרכז הרצועה, שם הותקף אופנוע.

גורמים פלסטיניים מסרו כי התקיפה במרכז עזה פגעה במבנה ששימש כמשרדי משטרה, והותירה אחריה הרוגים ופצועים. באותה עת, באזור נוסייראת, דווח על פעולה נוספת שכוונה כלפי אופנוע, אולם עד כה לא התקבלו פרטים מדויקים אודות נפגעים באותו אירוע.

מתיחות גוברת בקו הצהוב

הפעולות מתרחשות על רקע מתיחות מתמשכת באזור הקו הצהוב ברצועת עזה. לוחמי צה"ל הפועלים באזור קיבלו הנחיות להיערך לאפשרות של ירי תגובה מצד ארגון הטרור חמאס, לאחר שמחבלים החלו להתקרב לאזור הרגיש.

על פי הדיווחים, ארגון הטרור חמאס מנסה לנצל את ההפוגה בלחימה על מנת לחזק את אחיזתו בשטח ולאתגר את נוכחות כוחותינו באזור. המחבלים מתקרבים לקו הצהוב בניסיון לשנות את המצב בשטח ולהציג עצמם כמי שמגיבים לפעולות ישראליות.

בצה"ל הבהירו כי יש להגיב באופן מיידי על כל איום הנמצא בתוך הקו הצהוב, אולם הלוחמים מחויבים לעמוד בפרמטרים מחמירים כדי למנוע פגיעה באזרחים שאינם מעורבים. ההנחיות מחייבות את הכוחות לאזן בין הצורך להגיב לאיומים לבין שמירה על חיי אזרחים.