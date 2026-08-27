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צה"ל תקף מחסני נשק של חיזבאללה בתגובה לשיגור רחפנים במרחב הביטחוני

כוחות צה"ל במרחב הביטחוני הותקפו הלילה ברחפני נפץ | חיל האוויר תקף מחסני אמצעי לחימה בדרום לבנון | דובר צה"ל: "לא נאפשר לפגוע באזרחינו ובכוחותינו"

צילום: צילום: דוצ

בשעות אחר הצהריים של יום חמישי תקף צה"ל תשתיות טרור של ארגון חיזבאללה באזור נבטייה שבדרום לבנון. התקיפה בוצעה בתגובה לפעולת טרור שביצע הארגון במהלך שעות הלילה כנגד הפועלים במרחב הביטחוני.

לפי ההודעה שפרסם דובר צה"ל, חיל האוויר תקף במסגרת הפעילות מחסני נשק שבהם אוחסנו אמצעי לחימה של ארגון הטרור . אמצעי הלחימה נועדו לשמש לפגיעה בחיילי צה"ל ובאזרחי מדינת ישראל. התקיפות בוצעו תוך שימוש בהכוונה מדויקת של גורמי המודיעין ובדיוק רב.

הפעולה הצבאית באה בעקבות ניסיון תקיפה של ארגון חיזבאללה שהתרחש במהלך הלילה. במסגרת הפעולה שיגר הארגון שני רחפני נפץ לכיוון כוחות צה"ל הפועלים באזור רכס עלי טאהר במרחב הביטחוני. הרחפנים שוגרו במטרה לפגוע בחיילים, אך הפעולה סוכלה ולא נגרם כל נזק לכוחותינו.

דובר צה"ל הדגיש בהודעתו כי "צה"ל לא יאפשר לארגון הטרור חיזבאללה לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובכוחותיו, וימשיך לפעול להסרת איומים". הצהרה זו משקפת את עמדת צה"ל להגיב באופן מיידי וחד משמעי לכל ניסיון פגיעה בחיילים או באזרחים.

כוחות צה"ל בפעילות בדרום לבנון (צילום: צה"ל)
צה"לחיזבאללהלבנון

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