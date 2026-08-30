כוחות הביטחון סיכלו ביום חמישי שעבר ניסיון הברחה של כלי נשק בגבול המזרחי, כך עדכנה משטרת ישראל ביום ראשון. במסגרת הפעילות המבצעית נתפסו שבעה אקדחים שיועדו להברחה לתוך שטח המדינה.

הפעילות בוצעה על ידי כוחות משולבים הכוללים לוחמי חטיבת הבקעה והעמקים, לוחמי מתיל"ן מג"ב איו"ש ובלשי יחידת גבול ירדן במשטרה. הכוחות התמקמו במארב מבצעי בסמוך לגבול המזרחי לאחר שהיחידה המרכזית של מחוז ש"י אספה מודיעין על צירי הברחה פעילים באזור זה.

במהלך המארב זיהו הכוחות אדם חשוד הנושא סכין באזור נהר הירדן. הלוחמים החלו בנוהל מעצר ופתחו באש לעבר החשוד במטרה לעוצרו. החשוד נפגע מהירי אולם הצליח להימלט מהמקום למרות מרדף שערכו אחריו גורמי הביטחון.

בעקבות המרדף גילו הכוחות תיק שהושלך במקום, ובו שבעה אקדחים שנועדו להברחה. כלי הנשק הועברו לטיפול היחידה המרכזית של מחוז ש"י במשטרה להמשך חקירה.

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מבצע זה מצטרף לשורה של פעולות מבצעיות לסיכול הברחות בגבול המזרחי. בשבועות האחרונים הוגברה הפעילות המודיעינית והמבצעית באזור, לאחר שזוהו ניסיונות הברחה מרובים של אמצעי לחימה וחומרים מסוכנים.

גורמי הביטחון הדגישו כי הם ימשיכו לפעול בנחישות למניעת הברחת אמצעי לחימה בגבול המזרחי ולשמירה על ביטחון תושבי המדינה. הפעילות המשותפת של צה"ל, משטרת ישראל ומג"ב מתבססת על שיתוף מודיעין שוטף ופעילות שטח מתמדת לאיתור נתיבי הברחה ומניעת חדירת נשק לשטח ישראל.