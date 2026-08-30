מעצר | אילוסטרציה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

פרשייה ביטחונית חמורה נחשפה הבוקר (יום ראשון) במשטרת ישראל: מספר קטינים תושבי אזור חיפה והקריות קיימו קשר מתמשך עם סוכן זר מטעם המודיעין האיראני, ביצעו עבורו פעולות ריגול וריססו כתובות גרפיטי פרו-איראניות תמורת תמורה כספית.

החקירה המורכבת, שהתנהלה בהובלת ימ"ר מרחב אשר בשיתוף יחידות להב 433 ויחידת ברק ובתיאום עם גורמי הביטחון, הסתיימה בגיבוש חומר ראייתי מוצק כנגד החשודים. על פי הפרטים שפורסמו על ידי דוברות המשטרה, החקירה החלה במעצר קטין בנמל התעופה בן גוריון עם נחיתתו בארץ, בחשד לפעילות ריגולית ומגע עם גורם זר עוין. בחקירתו התברר כי הקשר הראשוני נוצר כאשר החשוד חיפש הזדמנויות תעסוקה באינטרנט, ושם יצר עמו קשר הסוכן הזר.

קצין חקירות ימ"ר אשר - פקד להט שריקאר על המקרה - צילום: דוברות המשטרה קצין חקירות ימ"ר אשר - פקד להט שריקאר על המקרה | צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:49

גיוס הדרגתי: משימות תמימות שהפכו לפעילות ריגולית

הסוכן האיראני הפעיל את הקטין בשיטה מתוחכמת המכונה 'שיטת השלבים'. בשלב הראשון, הוא ביקש ממנו לבצע משימות שנראו תמימות לחלוטין, כמו חלוקת עלונים ברחוב. אולם ככל שהקשר התהדק והאמון גדל, הסוכן דרש מהקטין להזדהות באופן מלא באמצעות צילומים אישיים, ובהמשך העביר אותו למשימות בעלות אופי ביטחוני ברור.

עם התקדמות הקשר, גייס החשוד הראשון קטין נוסף לפעילות, ושניהם ביצעו יחד משימות שונות עבור הסוכן האיראני. בין הפעולות שבוצעו: ריסוס כתובות גרפיטי בעלות תוכן מסית נגד השלטון במקומות שונים, צילום אתרים מרכזיים ואסטרטגיים במרכז הארץ, וניסיונות להרחיב את מעגל הפעילות ולגייס קטינים נוספים. תמורת ביצוע המשימות קיבלו החשודים תשלום כספי של אלפי שקלים בודדים.

כתב אישום חמור צפוי להיות מוגש

כעת, לאחר השלמת החקירה על ידי המשטרה ובניית תשתית ראייתית מוצקה כנגד החשודים, ולאחר שהוגשה הצהרת תובע, צפויה פרקליטות מחוז חיפה להגיש כתב אישום חמור נגד הקטינים. המקרה מצטרף לשורת פרשיות ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, בהן ניסו גורמי מודיעין איראניים לגייס אזרחים ישראלים לביצוע משימות ביטחוניות.

במשטרת ישראל הדגישו כי "משטרת ישראל וגורמי הביטחון יפעלו בכל הנחישות בכל הכלים העומדים לרשותם, גלויים וסמויים, נגד כל ניסיון של מדינות אויב וגורמים עוינים לגייס אזרחים ישראלים, ובפרט קטינים, תוך ניצולם לפגיעה בביטחון המדינה". המשטרה קראה להורים לגלות ערנות מרבית לפעילות ילדיהם ברשתות החברתיות ולדווח מיד על כל פנייה חריגה או חשודה.

דפוס פעולה מוכר של המודיעין האיראני

הפרשייה הנוכחית מצטרפת לשורת מקרים דומים שנחשפו בחודשים האחרונים. לפני מספר חודשים נעצר תושב חיפה שביצע משימות ביטחוניות עבור איראן, וכן נחשפו מקרים נוספים של אזרחים ישראלים שגויסו על ידי סוכנים איראניים דרך רשתות חברתיות.

גורמי ביטחון מזהירים כי המודיעין האיראני מגביר את ניסיונותיו לגייס אזרחים ישראלים, תוך ניצול מצוקות כלכליות וחיפושי תעסוקה ברשת. הסוכנים הזרים משתמשים בשיטות מתוחכמות של גיוס הדרגתי, המתחילות במשימות תמימות ומסתיימות במשימות ביטחוניות חמורות, תוך תשלום כספי המועבר בדרכים שונות, לרבות מטבעות דיגיטליים.