דדו בר כליפא ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ אישר את המלצת הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, למנות את אלוף דדו בר כליפא לתפקיד מפקד פיקוד המרכז. על פי ההודעה שפרסם דובר צה"ל, המינוי ייכנס לתוקף במהלך שנת 2027, כאשר המועד המדויק ייקבע בהתאם להערכת המצב המבצעי. אלוף בר כליפא, המשמש כיום בתפקיד ראש אגף כוח אדם, צפוי להחליף את אלוף אבי בלוט בתפקיד זה. יצוין כי בעבר התעורר ויכוח ציבורי סביב התפקיד, לאחר שהשר כ"ץ הודיע בראיון טלוויזיה על כוונתו למנות את בר כליפא - הודעה שעוררה תגובות רבות.

שר הביטחון ישראל כץ ( צילום: Oren Ben Hakoon/Flash90 )

במקביל למינוי זה, התקיים דיון איוש מקיף במטה הכללי בהשתתפות הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, שבמסגרתו נקבעו עשרות מינויים בכירים בצה"ל. כלל המינויים טעונים אישור שר הביטחון. בין המינויים הבולטים: תת-אלוף ר' ימונה לתפקיד מפקד מערך המבצעים המיוחדים באגף המודיעין, תת-אלוף חי כפיר מגנאזי ימונה לראש מטה אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ואלוף-משנה אלעד בננו צייון ימונה לראש חטיבת הלוגיסטיקה באותו אגף ויועלה לדרגת תת-אלוף. כמו כן נקבעו מינויים למפקדי עוצבות: אלוף-משנה יונתן מאיר ימונה למפקד עוצבת סער מגולן (7), אלוף-משנה טל אלקובי ימונה למפקד עוצבת הברק (188), ואלוף-משנה אפרת קיקוב תמונה למפקדת חטיבת האש 282. מגעים בין סמוטריץ' לפייגלין מעוררים סערה בבלי | 30.08.26 בחטיבות החי"ר נקבעו מינויים חדשים כדלקמן: אלוף-משנה בר בשן ימונה למפקד חטיבת גבעתי (84), אלוף-משנה איתן גלעד ימונה למפקד חטיבת הנח"ל (933), אלוף-משנה רן פרידמן ימונה למפקד חטיבת הצנחנים (35), ואלוף-משנה שמעון סיסו ימונה למפקד חטיבת הקומנדו (89). בנוסף, אלוף-משנה ניר איפרגן ימונה למפקד חטיבת כפיר (900), ואלוף-משנה ניב דאובה ימונה למפקד עוצבת בני-אור (460). בחיל הים נקבעו גם כן מינויים: אלוף-משנה ע' ימונה למפקד שייטת 13, אלוף-משנה ב' ימונה למפקד שייטת הצוללות (שייטת 7), ואלוף-משנה ו' ימונה למפקד שייטת ספינות הטילים (שייטת 3).

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, בבסיס פלמחים ( צילום: דובר צה"ל )

בתחום ההכשרה והחינוך הצבאי, אלוף-משנה דניאל קרויזמן ימונה למפקד בית הספר לתותחנים (ביסל"ת), ואלוף-משנה אדנירם שרעבי ימונה למפקד בית הספר להנדסה צבאית (בהל"צ). אלוף-משנה אסף שלמה גבאי ימונה למפקד קורס פיקוד ומטה 'אפק' במכללות הצבאיות. בפיקודים האזוריים, אלוף-משנה ענאן פארס ימונה לקצין אג"ם פיקוד הדרום, ואלוף-משנה דביר אברהם דיאמונד ימונה לקצין אג"ם פיקוד הצפון. במטה הכללי נקבעו מינויים נוספים: אלוף-משנה ע' ימונה לראש מחלקת תכנון מבצעי באגף המבצעים, ואלוף-משנה י' ימונה לראש מחלקת התכנון באגף התכנון. במקביל, קצינים בכירים רבים יצאו ללימודים, ביניהם תת-אלוף י', אלוף-משנה נתנאל שמכה, אלוף-משנה גלעד שריקי, אלוף-משנה עידן ברנשטיין ואחרים. המינויים משקפים את התחדשות הצמרת הצבאית בתקופה מורכבת מבחינה מבצעית.