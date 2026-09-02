ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (יום רביעי) למוצב של צה"ל הסמוך לקו הצהוב שברצועת עזה. את הביקור ערך ראש הממשלה בליווי הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר, מפקד פיקוד הדרום אלוף יניב עשור ומפקד אוגדת 'הבזק' (99) תת-אלוף אלעד צורי.

במהלך השהייה בשטח קיבל ראש הממשלה סקירה מפורטת מהמפקדים על פעילות כוחות צה"ל באזור הקו הצהוב, על המשימות המבצעיות המתבצעות בגזרה ועל המאמצים להסרת איומים ולשמירה על ביטחון הכוחות והיישובים הסמוכים.

בדברים שנשא במהלך הביקור אמר ראש הממשלה נתניהו: "אני נמצא כאן בתוך רצועת עזה יחד עם הרמטכ"ל, עם אלוף הפיקוד ועם המפקדים והחיילים הגיבורים שלנו. אנחנו שולטים פה על השטח. אתם יכולים לראות את אשקלון שם, אתם יכולים לראות את כל היישובים שלנו מכל הכיוונים: את שדרות, את נתיבות, את הקיבוצים.

אנחנו שולטים בשטח. אנחנו לא נסוגים. אנחנו נשארים בקו הזה. אנחנו שולטים ב-60% מהרצועה, ועוד היד נטויה כי אנחנו מחסלים את המחבלים שמאיימים עלינו, עושים את זה חדשות לבקרים. אתמול לקחנו את ראש השב"כ של החמאס. בטח נלמד כמה דברים.

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אבל אנחנו עושים הכל כדי להגיע ליעד שלנו - פירוק החמאס מנשקו ופירוז עזה. עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. היעד הזה למעשה במידה רבה כבר הושג, ויש עוד עבודה להשלים - ואנחנו נשלים אותה".

את ראש הממשלה ליוו לביקור ראש הסגל, ראש המל"ל ומזכירו הצבאי.