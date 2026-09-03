תחקיר מקיף שפרסמה סוכנות הידיעות רויטרס היום (יום ה') מגלה כי משמרות המהפכה האיראנית העבירו באוגוסט האחרון אזהרה חריפה לממשל האמריקני. האיראנים הבהירו כי טהראן תשיב במתקפה נרחבת במקרה שצה"ל יבצע מבצע צבאי כולל ברכס עלי א-טאהר שבדרום לבנון.

האזהרה האיראנית הועברה באמצעות עומאן, ששימשה כמתווכת בין הצדדים. בעקבות המסר הופעל לחץ אמריקני כבד על ישראל, והמבצע המתוכנן נדחה.

לפי הפרסום, הרכס מהווה נקודת מתיחות מרכזית בעימות הנוכחי. חיזבאללה הקים במקום מתקן פיקוד תת-קרקעי נרחב ומחסני נשק. כוחות צה"ל, שכבשו שטחים נרחבים מדרום לרכס, כיתרו למעשה את המתקן והשתלטו על הסביבה. בתוך המתקן נצורים עשרות מחבלים, ולצידם - יותר מתריסר אנשי משמרות המהפכה, ביניהם לפחות שני קצינים בדרגה גבוהה.

גורם זר המעורב בפרטים מסר לסוכנות הידיעות כי בעקבות האולטימטום האיראני הופעל לחץ דיפלומטי אמריקני משמעותי על ישראל. הלחץ שהגיע מוושינגטון הביא בסופו של דבר לדחיית המבצע הישראלי המתוכנן ברכס. המסר האיראני היה חד וברור: כל פעולה צבאית ישראלית באזור תזכה לתגובה צבאית רחבת היקף מצד איראן.

הרכס, המשקיף על דרום-מזרח לבנון, הוגדר על ידי צה"ל כאחד מהמוקדים המבצעיים המרכזיים בלחימה בדרום לבנון. המתקן התת-קרקעי שהקים שם חיזבאללה משמש כמרכז פיקוד עיקרי וכמאגר נשק אסטרטגי. השליטה הישראלית על השטחים המקיפים את הרכס הפכה את המחבלים ואנשי משמרות המהפכה הנצורים בתוכו למנותקים לחלוטין מכל אפשרות לחילוץ או אספקה.

בכירי חיזבאללה הודו בהצהרות פומביות כי הם שולטים בגבעה ומתמודדים עם כל ניסיון התקדמות ישראלי, אך נמנעו מלמסור פרטים על אופי המתקן שבמקום. בשיחה עם רויטרס, לשכת התקשורת של ארגון הטרור בחרה שלא לאשר או להכחיש באופן רשמי את קיומו של המסר האיראני, אך ציינה כי זוהי "מסקנה טבעית" שאזהרה כזו אכן נשלחה.

"איראן רואה בכל מהלך ישראלי קרקעי בדרום לבנון, ובמיוחד בהתרחבות טריטוריאלית, הפרה חמורה של הסכם אסלאמאבאד", כך נטען בלשכת התקשורת של חיזבאללה. הם התייחסו למזכר ההבנות מיוני האחרון בין ארצות הברית לאיראן, שכלל הבנות בנוגע להפסקת אש בלבנון. לטענתם, כל פעולה ישראלית ברכס תהווה הפרה של ההבנות הללו.