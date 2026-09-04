בשעות הלילה סיכלו לוחמי משמר הגבול ניסיון תקיפה באזור שער שכם שבעיר העתיקה בירושלים. תושב מזרח ירושלים בן 33 ניגש ללוחמים כשבידו סכין בניסיון לפגוע בהם, אולם הכוחות זיהו את האיום והגיבו במהירות רבה ונטרלו אותו. מותו של המחבל נקבע במקום. על פי הפרטים שנמסרו, הלוחמים שפעלו באזור הבחינו בשעה 3:45 לפנות בוקר בתוקף המתקרב אליהם חמוש בסכין. תגובתם המהירה והנחושה מנעה פגיעה בכוחות הביטחון או באזרחים. בעקבות האירוע נפצע גבר כבן 30 באורח קל, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק.
ניצב אבשלום פלד, מפקד מחוז ירושלים במשטרה, הגיע לזירת האירוע וקיים הערכת מצב. במהלכה שמע מהלוחמים את תיאור האירוע, ושיבח אותם על תגובתם המהירה שהובילה לסיכול המיידי של הניסיון. ממפקדת המחוז נמסר כי "העיר ירושלים בטוחה מתמיד". חובשי איחוד הצלה ארי וייס, יוסי ויכלדר ויוסף חיים אידה שהוזעקו למקום מסרו: "הגענו בזריזות לזירת האירוע. הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירה לגבר כבן 30 שנפצע באורח קל ולאחר מכן הוא פונה באמבולנס של איחוד הצלה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשמצבו מוגדר קל". האירוע מצטרף לשורת ניסיונות תקיפה שסוכלו בירושלים בתקופה האחרונה, כאשר כוחות הביטחון ממשיכים לפעול בערנות מוגברת ברחבי העיר העתיקה.
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