( צילום: דוברות המשטרה )

בשעות הלילה סיכלו לוחמי משמר הגבול ניסיון תקיפה באזור שער שכם שבעיר העתיקה בירושלים. תושב מזרח ירושלים בן 33 ניגש ללוחמים כשבידו סכין בניסיון לפגוע בהם, אולם הכוחות זיהו את האיום והגיבו במהירות רבה ונטרלו אותו. מותו של המחבל נקבע במקום. על פי הפרטים שנמסרו, הלוחמים שפעלו באזור הבחינו בשעה 3:45 לפנות בוקר בתוקף המתקרב אליהם חמוש בסכין. תגובתם המהירה והנחושה מנעה פגיעה בכוחות הביטחון או באזרחים. בעקבות האירוע נפצע גבר כבן 30 באורח קל, והוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים שערי צדק.

- צילום: דוברות המשטרה צילום: צילום: דוברות המשטרה 10 10 0:00 / 0:57