כוחות צה"ל ושב"כ חיסלו בימים האחרונים במרחב חאן יונס שבדרום רצועת עזה את המחבל מחמד מחמוד מרשד אלקאדי, שכיהן כמפקד פלוגת נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל שחוסל היה זה שפיקד על הפשיטה הרצחנית למוצב סופה באירועי השבעה באוקטובר, ובמהלך המלחמה השתתף בהחזקת חטופים ישראלים בשבי.

מההודעה המשותפת של דובר צה"ל ודוברות שב"כ עולה כי אלקאדי היה אחראי על הפשיטה למוצב סופה באותו יום נורא, וכי במהלך החודשים האחרונים לקח חלק פעיל בהחזקת חטופים ישראלים במרחב רפיח. בתקופה האחרונה עסק המחבל בהכשרת מחבלי חמאס ובמאמצים לשקם את יכולות הארגון. כמו כן, קידם פעילות טרור נגד כוחות צה"ל ונגד אזרחי מדינת ישראל, תוך הפרה שיטתית של הסכמי הפסקת האש.

החיסול בוצע במטרה להסיר את האיום המיידי שהמחבל המשיך להוות. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכמים, ונערכים להסרת כל איום מיידי שעלול לסכן את אזרחי ישראל וחיילי צה"ל.

צה"ל ממשיך בפעילות מבצעית נמרצת להסרת איומים מיידיים ולמניעת שיקום יכולות הטרור של חמאס. הפעילות המבצעית נמשכת בכל רחבי רצועת עזה, תוך שמירה על הסכמי הפסקת האש מחד גיסא ותגובה נחרצת לכל הפרה מצד ארגוני הטרור מאידך גיסא.