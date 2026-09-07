כלי הנדסי של צה"ל עלה על מטען חמאס בצפון עזה

כלי הנדסי של כוחות צה"ל עלה אתמול על מטען חבלה שהוטמן על ידי ארגון הטרור חמאס במרחב הקו הצהוב בצפון רצועת עזה.

דובר צה"ל מסר כי לא נגרם נזק לכוחותינו, אך הגדיר את האירוע כ"הפרה בוטה של הסכם הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חמאס".

בתגובה לאירוע, תקפו כוחות צה"ל במהלך הלילה תשתיות של ארגון הטרור חמאס ששימשו את הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל.

דובר צה"ל הדגיש כי כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי.

האירוע מצטרף לשורת פעולות צבאיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מחמד אלקאדי, מפקד פלוגת נוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח ז' באוקטובר ולקח חלק בהחזקת חטופים במרחב רפיח.

בנוסף, כוחות עלית של השב"כ וצה"ל הצליחו בשבוע שעבר ללכוד את ראש הביטחון הכללי של חמאס ברצועת עזה במבצע מורכב במערב העיר עזה. המבצע כלל שילוב של כוחות קרקעיים ותקיפות אוויריות מסיביות שנועדו להסיר איומים ולחפות על הכוחות.