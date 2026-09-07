צעיר בן 19 נעצר בחשד לשבועת אמונים לדאעש

שירות הביטחון הכללי והיחידה המרכזית של מחוז צפון במשטרה עצרו ב-16 באוגוסט את יעקוב שיבלי, בן 19, תושב היישוב שיבלי שבצפון, בחשד להזדהות עם ארגון הטרור דאעש.

על פי ההודעה המשותפת שפרסמו דוברות המשטרה ודוברות השב"כ, החקירה העלתה כי החשוד הביע הזדהות עם ארגון הטרור המדינה האיסלמית. בתקופה האחרונה צפה החשוד בתכנים הקשורים לארגון הטרור ונשבע להם אמונים.

מקרה זה הוא הרביעי בימים האחרונים שבו הוגש כתב אישום נגד תושבי הצפון בגין הזדהות עם ארגון הטרור דאעש. התופעה מעידה על התרחבות האיום מצד הארגון ותומכיו בשטחי ישראל.

לאחר השלמת החקירה, הגישה פרקליטות מחוז צפון כתב אישום באמצעות עורכת הדין מרינה רוזנפלד בבית המשפט השלום בנוף הגליל-נצרת. העבירה המיוחסת לנאשם היא חברות בארגון טרור.

מלכודת אש של טראמפ באיראן: מבוכה שקורעת את הבית הלבן יהודה גליקמן | 03.09.26

בהודעה המשותפת הדגישו שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל כי הם פועלים בנחישות נגד כל פעילות המסכנת את ביטחון המדינה ואזרחיה. "נמשיך לפעול בנחישות על מנת לסכל כל פעילות כנגד מדינת ישראל", נמסר בהודעה.

בחודשים האחרונים נעצרו מספר תושבי הצפון בחשד להזדהות עם ארגון הטרור דאעש. בין המקרים: צעיר בן 20 מנחף שנשבע אמונים לארגון ותכנן לבצע פיגוע נגד חיילי צה"ל בכרמיאל, וקטין בן 15 שמסר שבועת אמונים לארגון ונמצאו ברשותו הוראות לייצור חגורת נפץ.

גורמי הביטחון מזהירים כי מאז פרוץ המלחמה, ניכרת התגברות רמת האיום מצד ארגון המדינה האיסלמית ותומכיו בשטחי ישראל. שירות הביטחון הכללי יחד עם משטרת ישראל וכלל גורמי האכיפה ממשיכים לפעול בחומרה מול כל פעילות ביטחונית המסכנת את ביטחון מדינת ישראל.