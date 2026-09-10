איראן חזרה לפעילות ייצור טילים בליסטיים במתקנים תת-קרקעיים מוגנים, כך עולה ממידע שפורסם היום (יום ה') ב"וול סטריט ג'ורנל" על סמך גורמים אמריקניים ומזרח-תיכוניים. על פי הדיווח, המבוסס על תמונות לוויין ומידע מודיעיני, משמרות המהפכה החלו להרכיב טילים חדשים מרכיבים שהוכנו מראש ונאגרו במלאי, אך בכמויות מוגבלות לעומת התקופה שקדמה למלחמה.

הפעילות מתבצעת במספר אתרים תת-קרקעיים ברחבי המדינה, ובראשם מתקן הטילים המרכזי בחוג'יר שבדרום מזרח איראן. האיראנים משתמשים ברכיבים קיימים להרכבת טילים בעלי דלק נוזלי ודלק מוצק כאחד, ואף פועלים להקים נקודות הרכבה תת-קרקעיות נוספות כדי למנוע פגיעה עתידית בתשתיותיהם.

עם זאת, גורמים באזור מציינים כי קצב הייצור הנוכחי נותר מוגבל יחסית, בין היתר בשל הפגיעה הקשה שספגו מתקנים תעשייתיים מרכזיים והקשיים שמייצר המצור הימי האמריקאי על ייבוא חומרי גלם נדרשים.

התפתחות זו מעלה את האתגרים הניצבים בפני ארצות הברית וישראל, אשר הציבו את פירוק תוכנית הטילים של טהרן כאחת ממטרות המלחמה המרכזיות מאז תחילת העימות בפברואר האחרון. מומחים מעריכים כי קצב השיקום של האתרים והתשתיות האיראניות מהיר מההערכות המוקדמות במערב, מה שמאפשר לטהרן לחזק את עמדתה במלחמת ההתשה.

מלשכת ראש הממשלה סירבו להגיב לדיווח, בעוד שבבית הלבן ובפנטגון בחרו להדגיש את ממדי ההרס שספג הצבא האיראני. גורמים רשמיים בוושינגטון טענו כי יכולותיה של איראן נפגעו אנושות וכי היא חלשה מאי-פעם.

הדיווח מגיע על רקע אזהרה חריפה שהעביר שר הביטחון ישראל כ"ץ למשטר בטהרן לקראת ראש השנה. כ"ץ הזהיר כי "כל התקפה על ישראל מכל סיבה ובכל מקום תיענה בתגובה עוצמתית - שתפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה עד היום, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים".