פעילות צבאית שנערכה הלילה בכפר יטא שבדרום הר חברון מעוררת התעניינות רבה, לאחר שתושבים ערבים תיעדו את הפעילות ברשתות החברתיות.

בתיעוד נראים לוחמי יחידה מיוחדת של צה"ל משתלשלים ממסוק ישירות על גג מבנה בלב הכפר. מדובר בלוחמי הקומנדו הימי מיחידת שייטת 13, שהוקפצו לביצוע מעצר מהיר. על פי הדיווחים, המעצר בוצע נגד מבוקש המשתייך לארגון החמאס.

התיעוד שהופץ מציג מסוק מסוג 'ינשוף' המרחף בגובה נמוך מעל המבנה, מפעיל פנס תאורה עוצמתי, ומיד לאחר מכן הלוחמים משתלשלים במהירות על חבל אל גג המבנה.

מדובר באירוע נדיר שבו לוחמי הקומנדו הימי מופעלים בשטחי יהודה ושומרון ומשתלשלים ממסוק במהלך פעילות מבצעית.