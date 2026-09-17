מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז ב-7 באוקטובר חוסל בעזה

( צילום: דובר צה"ל )

צה"ל תקף ביום שלישי האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל שריף שאדי אבראהים לבד, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל השתתף בפשיטה על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר, כך נמסר היום מדובר צה"ל.