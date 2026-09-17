מחבל נוח'בה שפשט למעבר ארז ב-7 באוקטובר חוסל בעזה

צה"ל תקף ביום שלישי האחרון בצפון רצועת עזה וחיסל את המחבל שריף שאדי אבראהים לבד, מחבל נוח'בה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור חמאס. המחבל השתתף בפשיטה על מעבר ארז בטבח 7 באוקטובר, כך נמסר היום מדובר צה"ל.
בתקיפה נפרדת שבוצעה ביום שני, חיסל צה"ל את המחבל יוסף סעד אלעדין ראשד זעים, שכיהן כמפקד נוח'בה בזרוע הצבאית של חמאס.
על פי ההודעה מדובר צה"ל, שני המחבלים קידמו בתקופה האחרונה מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל, ופעלו לשיקום יכולות הארגון תוך הפרה שיטתית של הפסקת האש. המחבלים חוסלו במטרה להסיר את האיום שהיוו על כוחותינו ועל אזרחי ישראל.
לפני ביצוע התקיפות ננקטו צעדים לצמצום הפגיעה באזרחים, לרבות שימוש בחימוש מדויק ותצפיות מהאוויר. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום ממשיכים לפעול במרחב בהתאם להסכם, ופועלים להסרת כל איום מיידי.
החיסולים מצטרפים לשורת פעולות מבצעיות שביצע צה"ל בימים האחרונים ברצועת עזה. צה"ל חיסל לפני מספר ימים את מפקד הנוח'בה שפיקד על הפשיטה למוצב סופה בטבח 7 באוקטובר. בנוסף, חוסלו מפקד פלוגה במטה המבצעים של חמאס ומחבל נוסף במרחב חאן יונס ובעיר עזה.
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