המטה לביטחון לאומי (המל"ל) פרסם אזהרת חרום חריגה וחמורה לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, ומתריע כי קיים זינוק חד ומוחש בסיכון לניסיונות פגיעה בישראלים וביהודים בכל רחבי העולם.

על פי הערכות המצב המודיעיניות של המל"ל, איראן, חמאס וגורמי ג'יהאד עולמי רואים בתאריך זה נקודת ציון מרכזית, והם ממוקדים בניסיון לנצל את היום לביצוע פיגועי טרור או גלי הסתה קשים נגד יעדים ישראליים ויהודיים בחו"ל.

על רקע האיומים הממשיים, במל"ל קוראים לישראלים השוהים מעבר לים לנקוט משנה זהירות קיצונית: להתרחק באופן מוחלט מהפגנות ומהתקהלויות חשודות, להימנע מפרסום תכנים או תנועות ברשתות החברתיות המעידים על מיקומם או על שירותם הצבאי, ולהקפיד לשמור על פרופיל נמוך תוך ציות מלא להנחיות גורמי הביטחון והרשויות המקומיות בכל מדינה ומדינה.

האזהרה נשענת על שורת התרעות מודיעיניות חמות שהצטברו במערכת הביטחון בשבועות האחרונים, והיא מצטרפת לשורת צעדי כוננות מוגברים שננקטים גם בתוך גבולות המדינה לקראת אירועי הזיכרון.

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האזהרה מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור. בימים האחרונים התרחשו שני אירועים ביטחוניים חריגים במרחב האבטחה בדרום סוריה תוך פחות מ-24 שעות, כאשר לוחמי צה"ל זיהו שני חשודים שניסו להתקרב למוצב צבאי על גבי אופנוע. הכוחות פתחו בנוהל מעצר חשוד שכלל ירי לעברם, והצליחו לעצור את השניים.

האירוע הנוכחי מצטרף לאירוע חריג שהתרחש בלילה שבין ראשון לשני, כאשר לוחמי צה"ל חיסלו חשוד בניסיון חדירה למוצב צבאי סמוך לכפר אל-חמדיה. החשוד התעלם מהאזהרות והמשיך לטפס על הסוללה המובילה למוצב, ונוכח הסכנה המיידית פתחו הלוחמים בירי מדויק לעברו וחיסלו אותו במקום.

בעקבות שני האירועים החריגים, שיגרו ראש המועצה האזורית גולן, אורי קלנר, וראש המועצה המקומית קצרין, יהודה דואה, מכתב דחוף לראש הממשלה ולשר הביטחון בו הם דורשים טיפול נחוש ומענה ביטחוני ארוך טווח.