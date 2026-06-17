רגע היסטורי: האדמו"ר הגיע למחאת הענק מול הכלא

מעמד חסר תקדים מתרחש בשעות אלו (רביעי) מול חומות כלא 10 בבית ליד: רבבות חסידי גור, זקנים, אברכים ובחורי חמד, משתתפים בעצרת מחאה אדירה בעקבות מעצרו של בחור מהחסידות תושב אשדוד.

כפי שדיווחנו אמש, ההחלטה על קיום העצרת התקבלה בעקבות מעצרו של בחור ישיבה, חסיד גור ותושב אשדוד, שנעצר כאשר הגיע להסדיר את מעמדו מול רשויות הצבא. הבחור הועבר לכלא 10 הצבאי והוגדר כעריק.

"מערכה עקרונית על ציפור הנפש"

עד לשעות הבוקר, התוכנית המקורית הייתה כי רק בניו של האדמו"ר ייצגו את הנהגת החסידות במעמד. אולם לאחר קבלת האישורים הביטחוניים הנדרשים והבנת חומרת המצב, הגיעה ההודעה המרעישה על הגעתו האישית של הרבי. עם שמיעת הבשורה, הוכרז על גיוס כללי בחסידות, ורבבות חסידים נוהרים בשעות אלו ברכבות ובמאות אוטובוסים מכל ריכוזי גור בארץ.

מדובר בהחלטה יוצאת דופן ונדירה במיוחד, שמשקפת את חומרת המצב בעיני הנהגת החסידות. יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שחסידי גור מפגינים מחוץ לכלא 10 - לפני פחות משנה נרשמה מחאה דומה, כאשר באחת ההפגנות אף הופיע ונשא דברים הגה"צ רבי נחמיה אלתר, בנו של האדמו"ר.