אסון אווירי: מפציץ B-52 אמריקאי התרסק זמן קצר לאחר שהמריא

מזירת ההתרסקות ( צילום: מתוך רשתות חברתיות )

מפציץ אסטרטגי מדגם B-52 של חיל האוויר האמריקאי התרסק היום (ראשון) זמן קצר לאחר ההמראה בשדה התעופה אדוארדס שבקליפורניה.

מנציגות הבסיס נמסר כי צוותי חירום הגיעו לזירה, וכי האירוע עדיין בעיצומו. האירוע מתרחש לאחר שבתקופה האחרונה ארצות הברית הפעילה באופן אינטנסיבי מפציצים מסוג זה באזור המזרח התיכון במסגרת ההיערכות האסטרטגית מול איראן.

B-52 בסיס חיל האוויר בארקסדייל 2006. ( צילום: חיל האוויר האמריקני )

כלי נשק אסטרטגי

ה-B-52, המכונה "המבצר המעופף", הוא אחד מכלי הנשק האסטרטגיים המשמעותיים ביותר בארסנל האמריקאי. המפציץ, שנכנס לשירות עוד בשנות ה-60, מסוגל לשאת עד 32 טון של חימוש וטווח הטיסה שלו מגיע למעלה מ-14,000 קילומטר ללא תדלוק.

על פי דיווחים אחרונים, ארצות הברית השלימה פריסה של שישה מפציצים אסטרטגיים בבסיסים באירופה. המהלך כולל שלושה מפציצי B-52 ושלושה מפציצי B-1, והוא משקף את עוצמת ההיערכות האמריקאית באזור.