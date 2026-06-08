נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שיגר הלילה (בין ראשון לשני) מסר חד וחריג לראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע למשא ומתן עם איראן.

בראיון לעיתון 'פייננשל טיימס', הבהיר טראמפ כי נתניהו ייאלץ לקבל את העסקה הגרעינית עם טהרן, בין אם ירצה ובין אם לא.

"לנתניהו לא תהיה ברירה" אלא לקבל את העסקה עם איראן, הצהיר הנשיא האמריקני בביטחון. "אני הוא זה שקובע. נתניהו לא קובע", הוסיף טראמפ, תוך שהוא מבהיר את מאזן הכוחות בין שתי המדינות.

ההתבטאות מגיעה על רקע המתיחות הגוברת במזרח התיכון ולאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר ישראל. עם זאת, טראמפ הבהיר כי להערכתו המטח האיראני לעבר ישראל לא ישפיע על המשא ומתן עם טהרן. "העסקה תצא לדרך", אמר בביטחון.

כאשר נשאל מה יעשה במקרה שההסכם עם איראן ייכשל, טראמפ לא התחמק מלהציג אפשרויות צבאיות. "נראה מה יקרה", השיב. "אולי ניכנס ונטפל במקומות שלא טיפלנו בהם או שפשוט נשמרו על המצור. המצור היה חזק יותר מכל מתקפה".

במקביל להתבטאויות טראמפ, משמרות המהפכה באיראן הודיעו כי הם מתנים הפסקת אש אזורית עם ארה"ב בנסיגה ישראלית מלבנון ובעצירת הלחימה בכל החזיתות.

"לא תירשם יציבות באזור המזרח התיכון ללא נסיגה של ישראל מהשטחים הלבנוניים הכבושים אל מעבר לגבולות המוכרים באופן בינלאומי", כך הבהירו משמרות המהפכה.