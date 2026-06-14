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 "מחויבות ביטחון ישראל"

נשיא המדינה מברך את טראמפ: "עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול איראן"

נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר ברכה חמה לנשיא ארה"ב דונלד טראמפ ליום הולדתו ה-80 • הודה על מנהיגותו בעמידה מול איראן ועל מאמציו לשחרור החטופים | "מי ייתן ותמשיך להוביל את המזרח התיכון לעבר שלום" (פוליטי מדיני)

טראמפ ונתניהו בימים טוב יותר (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

נשיא המדינה יצחק הרצוג שיגר הבוקר (ראשון) ברכה חמה במיוחד לנשיא ארצות הברית לרגל יום הולדתו ה-80. בברכתו, הודה הנשיא הרצוג לטראמפ על מנהיגותו בעמידה מול ועל מחויבותו הבלתי מתפשרת לביטחון ישראל.

"יום הולדת 80 שמח הנשיא דונלד טראמפ!", פתח הנשיא הרצוג את דבריו. "מסע חייך אל הבית הלבן הוא ביטוי מובהק לעוצמתו של החלום האמריקאי ולנחישות יוצאת הדופן שהובילה אותך לאורך הדרך".

הנשיא הרצוג הדגיש במיוחד את תרומתו של טראמפ למאבק נגד איראן ואת מחויבותו לביטחון ישראל. "עם ישראל מוקיר את מנהיגותך בעמידה מול אימפריית הרשע האיראנית ואת מחויבותך הבלתי מתפשרת לביטחונה של מדינת ישראל", כתב הנשיא.

הברכה מגיעה על רקע אזהרות חריפות של בכירים בישראל בנוגע להסכם המסגרת המתגבש בין ארצות הברית לאיראן. גורמים בכירים במערכת הביטחון הביעו חשש כי ההסכם מסכן את האינטרסים הביטחוניים של ישראל, וטענו כי "האיראנים קיבלו את כל מה שרצו".

הנשיא הרצוג הוסיף והודה לטראמפ על מאמציו למען שחרור החטופים: "לעולם לא נשכח את מאמציך הבלתי נלאים למען שחרורם של החטופות והחטופים היקרים שלנו". הוא הביע תקווה כי טראמפ ימשיך "להוביל את המזרח התיכון ואת העולם כולו לעבר עתיד של שלום וביטחון, ולחזק עוד יותר את הברית הייחודית בין ארצות הברית לישראל".

בסיום ברכתו, הפנה הנשיא הרצוג למסורת היהודית: "במסורת היהודית נאמר כי בגיל שמונים זוכים לגבורות. אנו מאחלים לך להנות ממשפחתך הנפלאה, משנים רבות של בריאות, שמחה ונחת, ומעוד ימי הולדת מאושרים ומבורכים. מזל טוב!"

כזכור, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש כי היום צפויה חתימה על הסכם מסגרת עם איראן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את ההסכם וטען כי מדובר ב"כישלון מוחלט של נתניהו" שמסכן את ביטחון המדינה.

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