( צילום: דובר צה"ל )

דובר צה"ל התיר לפרסום הבוקר (שישי) כי ארבעה לוחמי צה"ל נהרגו אמש (חמישי) מפגיעת רחפן נפץ בכפר תבנית שבדרום לבנון. בין החללים - מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו.

התקרית הקשה מגיעה על רקע מתיחות ביטחונית גוברת בזירה הצפונית, כאשר צה"ל מדגיש כי התקיפה בוצעה בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בתגובה לתקרית, הפעיל צה"ל אש כבדה מאוד לאורך הלילה במרחב תבנית ובאזורים נוספים בדרום לבנון. מפקד שנכנס תחת אש בשעה הקשה סגן-אלוף דור בן שמחון ז"ל נכנס לתפקידו כמפקד גדוד 52 ב-20 באפריל 2026, כשבוע לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה במהלך הלחימה. דור ז"ל קיבל על עצמו את הפיקוד בשעה מורכבת במיוחד, והוביל את לוחמי הגדוד בנחישות ובאחריות לאורך תקופת הלחימה בחודשיים האחרונים. דיווח: כך נערכים בישראל להתהפכות של טראמפ | ימים דרמטיים לפנינו דניאל הרץ | 18.06.26 מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב איצלה כץ | 18.06.26 סגן-אלוף דור ז"ל גדל בחיל השריון בחטיבה 401, וביצע בה את מרבית תפקידי הפיקוד המשמעותיים לאורך שירותו. הוא היה נשוי ואב לשתי בנות, וגדל במשפחה של לוחמים - הוא וארבעת אחיו התגייסו לחטיבה 401 ואח נוסף התגייס לחטיבת גולני. אשתו משרתת כקצינה קרבית בחיל האיסוף הקרבי והגבולות. כשנדרש לכך, נכנס סגן-אלוף דור ז"ל תחת האלונקה וקיבל את הפיקוד על הגדוד ברגעים מורכבים של לחימה. הלילה נפל בקרב כשהוא מוביל את אנשיו בחזית, יחד עם צוות הטנק שלו - שלושה לוחמים נוספים שנפלו לצדו.

( צילום: דובר צה"ל )

תגובה צבאית נרחבת במרחב תבנית

בעקבות התקרית, הפעיל צה"ל אש כבדה מאוד לאורך הלילה במרחב תבנית ובאזורים נוספים בדרום לבנון. על פי הודעת דובר צה"ל, בין היתר תקף הצבא מהאוויר והשתמש בירי ארטילרי לצורך העלאת רמת התקיפות. התקיפות כוונו נגד מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים.

דובר צה"ל מסר: "צה"ל תקף לאורך הלילה וממשיך לתקוף מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון. התקיפות בוצעו לאחר הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על-ידי ארגון הטרור חיזבאללה".

לתושבי יישובי קו העימות בצפון נמסר מהצבא: "אנחנו לאחר לילה מורכב ביותר במהלכו בוצעו הפרות קשות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה. כתוצאה מכך נדרשנו להגיב בעוצמה חזקה. תקיפות צה"ל יימשכו והדי פיצוצים ישמעו בכלל המרחב. לעת עתה אין שינוי במדיניות ההתגוננות בהנחיות לעורף האזרחי".

רקע מדיני מורכב

התקרית הקשה מתרחשת בתקופה רגישה במיוחד מבחינה מדינית. כפי שדווח בכיכר השבת, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס דחה את נסיעתו המתוכננת לשווייץ למשא ומתן עם איראן, כאשר גורמים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור למצב הפסקת האש בלבנון ולתקיפות שביצעה ישראל.

במקביל, גורמים ביטחוניים הבהירו כי למרות ההסכמות המדיניות, צה"ל ימשיך לאחוז במרחב הביטחוני בהתאם לצורך המבצעי בשטח. הנוכחות הצבאית נועדה לבסס הגנה אפקטיבית על יישובי הצפון ולהסיר איומים על הכוחות, גם אם אלו יזוהו מעבר למרחב הביטחוני המוגדר.

כזכור, רמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר הנחה לאחרונה את צה"ל להיערך באופן מיידי לכל התרחישים האפשריים, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי, תוך שמירה על כוננות גבוהה ויכולת מעבר חדה מ"אפס למאה" בהתראות קצרות. ההנחיה מגיעה על רקע הדיווחים לפיהם מסתמנת הפסקת אש ארוכת-טווח עם איראן, אשר צפויה להשפיע באופן ישיר גם על הזירה הלבנונית.