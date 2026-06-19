תקרית נוספת בלבנון: קצין במילואים במצב קשה ושלושה נוספים קל

דובר צה"ל הודיע הבוקר (שישי) כי במהלך הלילה נפצע קצין צה"ל במילואים באורח קשה, ושלושה נגדים במילואים ונגד בקבע נפצעו באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

מדובר בתקרית נוספת, מלבד התקרית בה נהרגו ארבעה לוחמי צה"ל אמש (חמישי) מפגיעת רחפן נפץ בכפר תבנית שבדרום לבנון. בין החללים - מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון הי:"ד, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו.

התקרית מתרחשת על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת בזירה הצפונית, כאשר צה"ל מדגיש כי הפעילות המבצעית בדרום לבנון נמשכת בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש על ידי ארגון הטרור חיזבאללה.

רקע מבצעי מורכב

התקרית מגיעה בעקבות לילה של פעילות צבאית אינטנסיבית בדרום לבנון. כפי שדווח בכיכר השבת, צה"ל תקף לאורך הלילה מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים בדרום לבנון, בתגובה להפרות ההסכם מצד ארגון הטרור.

על פי ההודעות הרשמיות, התקיפות בוצעו בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הפסקת האש, כאשר צה"ל הפעיל אש כבדה במרחבים שונים. הפעילות הצבאית מתבצעת במקביל למגעים המדיניים המתקיימים ברמה הבינלאומית.

מתיחות דיפלומטית במקביל

התקרית מתרחשת בתקופה רגישה במיוחד מבחינה מדינית. כידוע, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי-די ואנס דחה את נסיעתו המתוכננת לשווייץ למשא ומתן עם איראן, כאשר גורמים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור למצב הפסקת האש בלבנון ולתקיפות שביצעה ישראל.

בעוד הבית הלבן הסביר את שינוי התוכניות בסוגיות לוגיסטיות, גורמים שונים מעריכים כי הרקע האמיתי להחלטה קשור הדוקות למצב הפסקת האש בלבנון ולפעילות הצבאית המתמשכת באזור.