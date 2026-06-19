מטוס F/A-18 משגר טיל מונחה מתקדם ( צילום: צבא ארה"ב | חיל הים האמריקאי )

משמרות המהפכה האיראניות הקימו תאי טרור חשאיים בעיראק שביצעו תקיפות רחפנים נגד מדינות המפרץ המארחות כוחות אמריקאיים, כך עולה מדיווחים של שמונה מקורות עיראקיים בכירים שדיברו עם סוכנות הידיעות רויטרס. המהלך משקף שינוי טקטי משמעותי של טהרן, שמנסה לשמר את יכולת ההשפעה האזורית שלה בעת שכוחות הפרוקסי שלה נחלשו משמעותית.

על פי הדיווחים, שלושה עד ארבעה תאים, כל אחד מורכב מכעשרה לוחמים שיעים עיראקים מובחרים, שיגרו לפחות שבע תקיפות רחפנים ממוקדים מדבריים ליד הערים בצרה וסמאווה בדרום עיראק. התקיפות כוונו נגד יעדים בכווית, ערב הסעודית ואיחוד האמירויות בין ה-20 באפריל ל-17 במאי. המקורות, שכוללים שני קצינים צבאיים עיראקיים, גורם ביטחון נוסף וחמישה מפקדי מיליציות מקומיות, חשפו כי חלק מחברי התאים גויסו מ"התנגדות האסלאמית בעיראק" - ארגון גג של פלגים שיעים קשי קו עם אלפי לוחמים. עם זאת, הקבוצות החדשות פועלות מחוץ למבנה הפיקוד של הארגון, ומדווחות ישירות למשמרות המהפכה. חמשת מפקדי המיליציות הסבירו כי הקמת התאים העיראקיים החדשים משקפת שינוי בטקטיקות המשמרות המהפכה, שמטרתו לשמר את יכולת איראן להקרין כוח באזור בתקופה שבה קבוצות הפרוקסי החמושות שלה נחלשו משמעותית והמשאבים הצבאיים והכלכליים שלה מדולדלים. טראמפ: "אין גבולות לכוח שלי"; "צריכים לשמור על נתניהו שפוי" יוסי נכטיגל | 09:02 מדינות המפרץ תחת אש עיראק, מדינה בעלת רוב שיעי, מארחת שורה של מיליציות, רבות מהן שומרות על קשרים הדוקים עם טהראן. הן מהוות עמוד תווך מרכזי ב"ציר ההתנגדות" האיראני, המשתרע מעזה ולבנון ועד תימן ועיראק. קבוצות הפועלות תחת דגל "התנגדות האסלאמית בעיראק" לקחו אחריות על עשרות תקיפות רחפנים וטילים נגד נכסים אמריקאיים במדינה, שגררו תקיפות תגמול קטלניות, מאז שארצות הברית וישראל תקפו את איראן ב-28 בפברואר. עם זאת, לא חלה גיוס המוני של כוחות הפרוקסי האיראניים בתוך גבולות עיראק. מספר פלגים שיעים רבי עוצמה שם איתתו מאז השנה שעברה כי הם מוכנים לפרוק נשק ולהתמקד בפוליטיקה פנימית, כדי למנוע הסלמה מול ממשל הנשיא דונלד טראמפ. התפתחות זו עשויה לדחוף את המשמרות המהפכה להקים קבוצות תחת שליטתה הישירה, על פי הגנרל בדימוס ג'אסים אל-בהדלי, מומחה לקבוצות חמושות שיעיות, ושני חברי פרלמנט מהברית השיעית השלטת.

הרמטכ"ל של צבא עיראק ( צילום: משרד ההגנה העיראקי )

שני הפלגים הללו - עצאאב אהל אל-חק וחטיבות האימאם עלי - הודיעו החודש כי יתחילו למסור את נשקם לרשויות המדינה, בעקבות אזהרות חוזרות ונשנות מארצות הברית לממשלת עיראק לפרק קבוצות חמושות הפועלות בשטחה.

"הקבוצות החדשות שהוקמו על ידי המשמרות המהפכה נראות קטנות יותר, מוקשות יותר אידיאולוגית ונשלטות בצורה הדוקה יותר, מה שמשקף את הצורך של איראן לשמר משאבים על רקע לחץ כלכלי", אמר אל-בהדלי.

ההסכם האמריקאי-איראני והתגובה העיראקית

נשיאי ארצות הברית ואיראן חתמו ביום רביעי על הסכם ביניים לסיום המלחמה, כאשר משא ומתן על נושאים קשים כמו עתיד תכנית הגרעין של טהראן אמור להימשך. אולם גורמים איראניים הבהירו כי תמיכת טהראן ב"קבוצות התנגדות" אינה נושא למשא ומתן, וההסכם אינו מתייחס לסוגיה זו.

משרד החוץ האיראני ונציגויותיו באו"ם בניו יורק ובז'נבה לא הגיבו מיד לשאלות מפורטות בנושא זה. מנגד, משרד החוץ האמריקאי חזר על הציפייה "שממשלת עיראק תנקוט באמצעים מיידיים לפרק את כל הכלים של הפעילות המערערת של איראן בעיראק, כולל המשמרות המהפכה ומיליציות טרור המזדהות עם איראן".

בפגישה שהתקיימה ביום שני, ראש ממשלת עיראק החדש, עלי אל-זאידי, ושגריר ארצות הברית טום בארק דנו בתוכניות עיראק להבטיח "פירוק מוחלט" של הכלים האיראניים. כפי שדווח בכיכר השבת, המתיחות הביטחונית באזור ממשיכה להסלים על רקע הפרות הפסקת האש בלבנון והפעילות האיראנית המתמשכת.

תגובת מדינות המפרץ

מדינות המפרץ הגיבו בחריפות לתקיפות. ערב הסעודית הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה יירטו והשמידו שלושה כלי טיס בלתי מאוישים שחדרו לשטחה מכיוון המרחב האווירי של עיראק. דובר משרד ההגנה הסעודי, מייג'ור גנרל טורקי אל-מאלכי, הדגיש כי סעודיה "תנקוט בכל האמצעים המבצעיים הנדרשים כדי להגן על ריבונותה וביטחון אזרחיה".

ריאד הביעה כבר בחודש אפריל מחאה רשמית כלפי בגדד, בעקבות שימוש בשטח עיראק כבסיס לשיגור כלי טיס עוינים. גורמים סעודיים קראו לממשלת עיראק לפעול בנחישות נגד המיליציות הפועלות בתחומה, ולהבטיח כי שטחה לא ישמש כפלטפורמה לאיומים אזוריים.

במקביל, עיראק החלה במהלך מקיף לבנייה מחדש של מערך ההגנה האווירית שלה. על פי דיווחים רשמיים, בגדד מתכננת לרכוש שמונה סוללות טילים מתקדמות מדגם Cheongung-2 מדרום קוריאה, לצד עסקה משמעותית לרכישת כטב"מים ומערכות ייעודיות נגד כטב"מים מתוצרת התעשייה הצבאית הטורקית. המהלך הדרמטי משקף שינוי תפיסתי עמוק במדיניות הריבונית של עיראק, שנועדה להעניק למדינה יכולת הגנה עצמאית על המרחב האווירי שלה.