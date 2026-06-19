הפסקת אש בלבנון: ארה"ב מכריזה, ישראל שותקת

בכיר אמריקני עדכן היום (שישי) בצהריים את סוכנות הידיעות רויטרס כי ישראל וחיזבאללה הגיעו להסכמה על הפסקת אש שנכנסה לתוקף בשעה 16:00. ההודעה המפתיעה הגיעה מוושינגטון, בעוד שבישראל נמנעו מכל תגובה רשמית - לא מראש הממשלה בנימין נתניהו ולא משר הביטחון ישראל כ"ץ.

על פי גורמים בישראל, התנאים להפסקת האש כוללים הישארות של כוחות צה"ל בדרום לבנון עם חופש פעולה מלא לפעול נגד איומים מתהווים. העיקרון פשוט: אם חיזבאללה לא יתקוף - צה"ל לא יתקוף, ואם חיזבאללה יתקוף - צה"ל יגיב. "אין חידוש. הפסקת האש מאפשרת לצה"ל להמשיך בהשמדת תשתיות ולפעול נגד איומים מתהווים", מסר גורם ישראלי בכיר.

ההכרזה על הפסקת האש באה שעות ספורות אחרי שראש הממשלה נתניהו הבטיח כי צה"ל יגבה מחיר כבד מארגון הטרור חיזבאללה. ההבטחה פורסמה בעקבות נפילתם של ארבעה לוחמי צה"ל הלילה מאש חיזבאללה, בהם מפקד גדוד 52 בשריון, סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל.

גורם ישראלי בכיר הבהיר כי "שגריר ישראל בוושינגטון הבהיר זאת כבר אמש. חיזבאללה תקף וחטף - ורץ לבקש את חידוש הפסקת האש". לדבריו, ההסכמה אינה משנה את חופש הפעולה של צה"ל במרחב הביטחוני בדרום לבנון.

מסרים אמריקניים לאיראן: ישראל לא תסלים

לפני ההכרזה הרשמית על הפסקת האש, דווח ברשת CNN מפי מקור המעורב בתיווך הדיפלומטי כי ארצות הברית העבירה מסר לאיראן שישראל לא מתכננת להסלים את תקיפותיה בלבנון. "חיזבאללה הפר את הפסקת האש, אבל ישראל מוכנה לעבור על כך - וזה עבר לאיראנים. עכשיו חיזבאללה צריך לעצור", מסר המקור.

הדברים מתכתבים עם מה שנשמע בישראל עד ההכרזה האמריקנית: צה"ל לא תכנן להסלים את התקיפות ולהפציץ בביירות, וגם לא לשנות את הנחיות פיקוד העורף. דובר צה"ל תת-אלוף אפי דפרין אף אישר לשאלת ynet בהצהרתו כי הצבא מוגבל על ידי הדרג המדיני בכל הנוגע לתקיפות בביירות.