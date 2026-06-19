מייק האקבי ( צילום: שלומי יוסף )

שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי, פרסם ברשת X ציטוט מפורט של עורך הדין מארק צל, יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל, תוך שהוא מצהיר: "לא יכולתי לומר את הדברים האלה טוב יותר". הפרסום מגיע על רקע דיונים ציבוריים בישראל בנוגע למדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ כלפי איראן וישראל.

בהודעה המפורטת שצוטטה על ידי השגריר, מבהיר צל כי "הנשיא טראמפ לא שינה כיוון או נטש את ישראל. התמיכה שלו במדינה היהודית והעם היהודי אינה ניתנת לערעור". לדבריו, טראמפ קיבל החלטה אסטרטגית להתמקד בבחירות האמצע בנובמבר, מתוך הבנה שניצחון דמוקרטי בקונגרס עלול להוביל לניסיונות הדחה ולשיתוק מדיניותו. "הבוחרים מצביעים על פי הכיס" צל מציג ניתוח מפורט של השיקולים שעומדים מאחורי ההחלטה להשהות את מלחמת איראן לעת עתה. "מכיוון שבוחרי אמריקה מצביעים על פי הכיס שלהם ולא על נושאי ביטחון ומדיניות חוץ והם עייפים ממלחמות, כדי שיהיה לו סיכוי לנצח בבחירות האמצע, הנשיא טראמפ צריך להשהות את מלחמת איראן לעת עתה", כתב יו"ר המפלגה הרפובליקנית. מזעזע: שוטרים התעללו בתלמיד משיעור א' בישיבת גרודנא באר יעקב | מעייריב איצלה כץ | 18.06.26 לדבריו, טראמפ שם לעצמו מטרות ברורות: "להפחית אינפלציה, להוריד מחירי אנרגיה ומזון, לשמור על שווקי המניות משגשגים, לייצב את שווקי העולם וכו'. כך הוא רואה את האינטרסים האמריקאיים כרגע ואני מסכים", הוסיף צל.

עורך הדין מארק צל באולפני כיכר השבת ( צילום: כיכר השבת, הפקה: איציק אוחנה, כיכר השבת )

"ישראל קיבלה יד חופשית"

אחד הנקודות המרכזיות בהסבר של צל נוגעת למעמדה של ישראל בהסכם. "הנשיא טראמפ השאיר את ישראל מחוץ להסכם, מה שנותן לישראל יד חופשית – בין אם מתוך תכנון או כברירת מחדל – להגן על האינטרסים הביטחוניים הלאומיים החיוניים שלה בלבנון, סוריה ואפילו איראן", הבהיר.

צל הוסיף כי "ההסכם הוא רק הסכמה למשא ומתן ולשמירה על הפסקת אש לעת עתה. לנשיא טראמפ יש את כל הקלפים והוא יכול לקבוע כמה הוא מוכן להקל בחניקה האמריקאית על איראן ועל שלוחותיה".

יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל הודה כי "אני לא אוהב את תוכן ההסכם או את הנימה של הצהרות מסוימות מהבית הלבן שמתגוננות מפניו, אבל זו פוליטיקה בשנת בחירות". עם זאת, הוא הדגיש: "הקו התחתון הוא שהיחסים בין ישראל לארה"ב חזקים ובלתי ניתנים להפרה. ישראל תגן על האינטרסים שלה וכך גם ארה"ב תגן על הציבור האמריקאי, כולל 750,000 אזרחי ארה"ב בישראל".

"זו ההסבר היחיד שיש לו היגיון"

צל סיכם את דבריו בקביעה חד-משמעית: "זו ההסבר היחיד שיש לו היגיון". השגריר האקבי, שפרסם את הדברים ללא תוספת משלו מלבד המשפט הפותח, נתן למעשה חותמת אישור רשמית להסבר המפורט של יו"ר המפלגה הרפובליקנית בישראל.

כזכור, צל שימש בעבר כיועץ משפטי של טראמפ בישראל ונחשב לאחד הקולות המרכזיים של הקהילה הרפובליקנית במדינה. דבריו מגיעים על רקע דיונים ציבוריים בישראל בנוגע למשמעות ההסכם עם איראן ולשאלה האם חלה שינוי ביחסי ישראל-ארה"ב תחת ממשל טראמפ.