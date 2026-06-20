גורמים איראניים בכירים מסרו היום (שבת קודש) לרשת החדשות הלבנונית "יוניוז" כי טילים איראניים עשויים להיות משוגרים לעבר ישראל הלילה, "אם התוקפנות נגד לבנון תימשך". האיום מגיע על רקע המתיחות המתמשכת בדרום לבנון והמשך פעילות צה"ל במרחב.

במקביל, המפקדה המרכזית ח׳אתם אל־אנביאא׳ באיראן הודיעה על סגירת מצר הורמוז לתנועת כלי שיט, בעקבות מה שהיא מגדירה כהפרת ההתחייבויות מצד ארצות הברית ואי־יישום הסעיף הראשון במזכר ההבנות לסיום המלחמה.

"הפרה מתמשכת של ההבנות"

בהודעה הרשמית של המפקדה המרכזית נטען כי המשך התקיפות הישראליות בדרום לבנון, הפגיעה באזרחים ואי־נסיגת הכוחות הישראליים מדרום לבנון מהווים הפרה מתמשכת של ההבנות. על רקע זה מציגה המפקדה את סגירת המצר כתגובה ראשונית להפרת ההתחייבויות מצד "האויב".

עוד נמסר כי אם התוקפנות תימשך, יינקטו צעדים נוספים שנועדו לחייב את הצד שמנגד לעמוד בהתחייבויותיו. בראש ההודעה צוטט פסוק 12 מסורת א־תובה: "ואם יפרו את שבועותיהם לאחר בריתם, ויתקפו את דתכם — הילחמו בראשי הכפירה; כי אין להם שבועות, אולי יחדלו."

"האצבע על ההדק"

בתוך כך, צבא איראן פרסם הודעה נוספת לפיה "האצבע על ההדק, ואנו ממתינים לפקודת המנהיג — ערוכים להגן על ביטחון העם ועל האינטרסים שלו". ההודעה משדרת מצב כוננות מלא בקרב הכוחות האיראניים.

האיומים מגיעים על רקע הפסקת האש שהוכרזה בין ישראל לחיזבאללה, אך נראה כי איראן מנסה להפעיל לחץ על ישראל באמצעות איומים ישירים. כזכור, בכיר אמריקני הכריז על הפסקת אש שנכנסה לתוקף ביום שישי בשעה 16:00.