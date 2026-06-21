דובר צה"ל התיר הבוקר (ראשון) לפרסום את שמו של לוחם נוסף שנפל באסון טנק המג"ד שנפגע בדרום לבנון.

מדובר בסמ"ר נוה חבשוש הי"ד, בן 20 מגבע בנימין, לוחם שריון בגדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל' (401). משפחת הנופל עודכנה על ידי קציני צה"ל.

באירוע הקשה בו נפל סמ"ר חבשוש ז"ל, נפלו גם סא"ל דור גדליה בן שמחון ז"ל, מפקד גדוד 52, סמ"ר יואב קליין ז"ל וסמ"ר ליאב כבביה ז"ל. מדובר באחד האירועים הקשים ביותר שפקדו את כוחות השריון בלחימה בדרום לבנון בימים האחרונים.

נפילתו של סמ"ר חבשוש ז"ל מגיעה על רקע המשך הלחימה העזה בדרום לבנון, בעת שכוחות צה"ל ממשיכים לפעול נגד תשתיות הטרור של ארגון חיזבאללה. הקרבות מתנהלים במקביל לדיונים המדיניים על הפסקת אש אפשרית, כאשר בצה"ל מביעים התנגדות חריפה להפסקת האש בשלב זה.

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כזכור, ביום שישי האחרון התיר דובר צה"ל לפרסם את דבר נפילתו של מפקד גדוד 52 בעוצבת 'עקבות הברזל', סגן-אלוף דור גדליה בן שמחון ז"ל, בן 32 מבית השיטה, שנפל בקרב יחד עם שלושת חברי צוות הטנק שלו. במוצאי שבת הותר לפרסום את שמותיהם של סמ"ר ליאב כבביה הי"ד מהוד השרון וסמ"ר יואב קליין הי"ד מהרצליה.