בעוד השיחות בין ארצות הברית לאיראן בשווייץ מתנהלות על רקע מתיחות גוברת, הגיעו היום (רביעי) מטהרן איומים חריפים ביותר. יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, הכריז כי "מצר הורמוז ינוהל בידי איראן ועל פי הסדרים איראניים", והוסיף בנחישות: "כולם צריכים לדעת - ניהול מצר הורמוז לעולם לא יחזור למצב שהיה לפני המלחמה".

קאליבאף, שמשמש גם כראש משלחת המשא ומתן האיראנית בשיחות עם ארה"ב, המשיך ותקף את האמריקנים: "לא נתנו אמון באמריקנים, איננו נותנים בהם אמון, והשכל הישר מחייב שגם בעתיד לא ניתן בהם אמון". דבריו מגיעים על רקע הדיווחים על משבר בשיחות בשווייץ, לאחר שהנשיא טראמפ החריף את הטון כלפי איראן והזהיר כי "אם לא תושג התקדמות - אעשה מה שאני רוצה".

במקביל להצהרות קאליבאף, מסר ממלא מקום שר ההגנה האיראני, מג'יד אבן אלרזא, אזהרה צבאית ברורה. "כוחותיה של איראן נמצאים ברמת המוכנות הגבוהה ביותר", הבהיר, והוסיף: "במקרה של כל מעשה טיפשי או טעות חישוב חדשה מצד התוקפים, הם ייתקלו בתגובה קשה יותר מבעבר, תגובה שתהפוך אותם לכושלים, מיואשים ומתחרטים עוד יותר".

אבן אלרזא הדגיש כי איראן מתכוננת לשני מסלולים במקביל: "לאיראן יש יכולת ונכונות לקדם משא ומתן ולהתמודד בזירה הצבאית בו-זמנית. היא יכולה, מול הפרת ההתחייבויות של ארה"ב במהלך המשא ומתן, להגיב כמו שצריך גם בשדה הקרב". לדבריו, "במהלך המשא ומתן ובמשך 60 ימי מזכר ההבנות, נשמור על ההיערכות הצבאית שלנו בכל התחומים, נחזק אותה ונמשיך בה".

האיומים האיראניים מגיעים על רקע דיווחים סותרים לגבי מצב השיחות בשווייץ. ערוץ אל-מיאדין הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח אתמול כי המשלחת האיראנית עזבה את מתחם השיחות לאחר שטראמפ החריף את הטון, ולא תשוב למו"מ ללא התנצלות אמריקאית ונסיגה ישראלית מדרום לבנון. עם זאת, המדינות המתווכות - קטאר ופקיסטן - הודיעו הלילה כי "השיחות התנהלו באווירה חיובית ובונה" וכי הוקם מנגנון פיקוח "למניעת חיכוך בלבנון".

הנשיא טראמפ, מצידו, המשיך לשדר ביטחון ואמר כי "אני פותר בעיות, אני יכול לפתור בעיות מהר". עם זאת, הוא גם מסר אזהרה ברורה: "אם איראן לא תצמד למזכר ההבנות - אעשה מה שאהיה חייב לעשות". טראמפ הדגיש את השינוי שחל במעמדה של איראן: "לאיראן היה חיל אוויר עוצמתי, חיל ים עוצמתי לפני ארבעה חודשים - זה נעלם".