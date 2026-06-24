גורמים משפטיים: חוק המעצרים של דרעי לא יעבור

יוזמת החקיקה של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי לביטול מעצרים של תלמידי ישיבות נתקלת בקשיים משפטיים חמורים, כך עולה מהערכות גורמים משפטיים בכירים. על פי הדיווח ברשת ב, הגורמים המשפטיים סבורים כי החוק המוצע כלל לא עומד בקריטריונים המשפטיים הנדרשים ובאמות מידה של חקיקה תקינה.

"למהלך חקיקתי זה אין היתכנות משפטית והוא לא צפוי בשום אופן לעמוד במבחן בג"ץ", כך מעריכים הגורמים המשפטיים. בעקבות כך, ההערכה היא כי הייעוץ המשפטי לכנסת לא יגבה את יוזמת החקיקה, שאמורה לעלות כהוראת שעה.

חוק המעצרים הפך לנושא מרכזי במערכת היחסים בין הסיעות החרדיות לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו. אתמול התקיימה פגישה דרמטית בין דרעי ויו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני לבין נתניהו, במהלכה הציגו השניים דרישה ברורה לקידום מהיר של חוק המעצרים לצד חוק יסוד לימוד תורה.

במהלך הפגישה דרשו דרעי וגפני מנתניהו התחייבות מפורשת שיושג רוב להעברת החוקים במליאת הכנסת. השניים אף איימו כי ללא קידום מיידי של החקיקה החרדית, הסיעות החרדיות ידרשו פיזור מיידי של הכנסת.

בסיום הפגישה, גרעי וגפני פרסמו הודעה משותפת לפיה: "קיימנו היום פגישה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו והעברנו לו בשם גדולי ישראל, דרישה חד־משמעית לקדם באופן מיידי את חוק יסוד לימוד תורה ואת החוק לעצירת מעצרי לומדי התורה, באמצעות כינוס ועדת החוץ והביטחון וועדת הכנסת עוד השבוע.

"הבהרנו כי אם לא נראה פעולות מעשיות כפי שדרשנו, נתמוך בפיזור הכנסת כבר בשבוע הבא. ראש הממשלה הבהיר בפגישה כי הוא מחויב לאישור החוקים ויפעל לקידומם המהיר״.

כפי שנחשף ב'בבלי', יו"ר ש"ס אריה דרעי מוביל בשבועות האחרונים מהלך דרמטי לעצירת המעצרים באמצעות פיצול חוק הגיוס והעברת הוראות מעבר בהוראת שעה.

דרעי מבקש לפצל את חוק הגיוס שקודם בוועדת חוץ וביטחון ולהעביר בהוראת שעה לשנה אחת בלבד את 'הוראות המעבר' בחוק, הוראות שיותירו את הסנקציות הכלכליות אך מאידך יוביל להפסקת המעצרים.

לפי הצעת ש"ס, בהוראת שעה יקפיאו את ההליכים הפלילים על לומדי התורה, שנקלעו לסיטואציה בה הם הפכו ל"עבריינים", בשל העובדה שאין חוק שמסדיר את מעמדם ומתוך מצב אובייקטיבי שלא ניתן להעביר חוק גיוס - כל חוק - בשנה הקרובה עד לאחר הבחירות שתקום ממשלה חדשה ותכריע איזה מתווה להעביר.

את הוראת השעה מבקש דרעי להעביר באמצעות פיצול חוק הגיוס, כך שיהיה ניתן להעביר את החוק מיד בקריאה שניה ושלישית ולא לפתוח בהליך חקיקה חדש וארוך.