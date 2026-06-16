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אירוע קשה

נפילה בחולון: ילדה כבת 12 במצב קשה לאחר שנפלה מגובה 4 קומות

הילדה נפלה מגג הבניין ברחוב הבעל שם טוב • צוותי איחוד הצלה העניקו טיפול ראשוני בזירה | פונתה לבית חולים במצב קשה (בארץ)

זירת הנפילה (צילום: איחוד הצלה)

אירוע קשה התרחש היום (שלישי) בשעות אחר הצהריים ברחוב הבעל שם טוב בחולון, כאשר ילדה כבת 12 נפלה מגובה של כארבע קומות, מהגג לעבר פיר מדרגות. הילדה פונתה לבית חולים כשהיא סובלת מחבלות קשות ומצבה מוגדר כקשה.

על פי הדיווחים שהתקבלו במוקדי החירום, הילדה נפלה בנסיבות שטרם התבררו. צוותי איחוד הצלה שהוזעקו למקום מצאו אותה כשהיא סובלת מחבלה רב מערכתית כתוצאה מהנפילה מהגובה הרב.

יוסף חיים שרביט, אלעד חכים ואור דור, חובשי איחוד הצלה שטיפלו בזירה, מסרו: "נמסר לנו בזירה כי היא נפלה מגג הבניין (4 קומות) וכתוצאה מכך נחבלה וסבלה מחבלה רב מערכתית. הענקנו לה סיוע רפואי ראשוני בזירה ולאחר מכן היא פונתה לבית חולים כשבשלב זה מצבה מוגדר קשה".

מדוברות המשטרה נמסר כי "לפני זמן קצר, התקבל דיווח על ילדה אשר נפלה מגג לעבר פיר מדרגות בבניין מגורים בעיר חולון. כתוצאה מהאירוע פונתה הילדה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, כשמצבה מוגדר קשה. שוטרי תחנת חולון הוזעקו למקום, ובהתאם נפתחה חקירה לבירור נסיבות המקרה".

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