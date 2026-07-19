אירוע חריג התרחש הלילה (בין שבת לראשון) בלב עיר התורה בני ברק, כאשר אלמונים פרצו לבניין עיריית בני ברק הממוקם ברחוב ירושלים. על פי החשד, הפורצים הצליחו לחדור לקומות השנייה והשלישית של המבנה בשעות הלילה המאוחרות.

כוחות משטרה גדולים הוזעקו למקום מיד עם התגלות הפריצה, וחסמו את האזור באופן מלא. זירת האירוע נסגרה לחלוטין, כאשר עובדי העירייה והתושבים נמנעו מלהיכנס למתחם עד להשלמת פעולות החקירה ואיסוף הממצאים על ידי חוקרי המשטרה.

פריצה שנייה בתוך שבוע

מדובר באירוע חמור שמצטרף לתקרית נוספת שהתרחשה רק לפני כשבוע באותו מתחם. באירוע הקודם נפרץ חלל המשרדים בחדרו של יועץ המנכ"ל, מנדי רודיך. גם אז הוזעקו חוקרי המשטרה למקום, וביצעו פעולות חקירה מקיפות שכללו גביית טביעות אצבע וסריקת הזירה.

כעת בוחנת המשטרה את האפשרות כי קיים קשר בין שני המקרים. החוקרים עורכים השוואה בין הממצאים משתי הפריצות, ובודקים האם מדובר באותם פורצים או בשני אירועים נפרדים.

חקירה מאומצת

גורמים במשטרה מסרו כי החקירה נמצאת בעיצומה, וכי הם פועלים באופן מאומץ לאיתור הפורצים. בשלב זה טרם ברור מה היה מטרת הפריצה, והאם הצליחו הפורצים לגנוב משהו מהמבנה. החוקרים סורקים את תיעודי המצלמות באזור ומנסים לאתר עדויות נוספות שיובילו למעצר החשודים.

עיריית בני ברק טרם פרסמה הודעה רשמית בנושא, אך מקורות בעירייה מסרו כי הם משתפים פעולה באופן מלא עם המשטרה.