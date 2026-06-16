דרמה פוליטית מטלטלת את עיריית חיפה לקראת ההצבעה הגורלית על מינויו של פאחר ביאדסי מסיעת חד"ש לתפקיד סגן ראש עיר בשכר. בעוד שמי שמובילה ומקדמת את המהלך היא נציגתו של נפתלי בנט בעיר, סימן שאלה מרכזי מרחף מעל אופן הצבעתם של חלק מהנציגים החרדים, שטרם חשפו כיצד ינהגו בסוגיה הנפיצה.

מרכז הסערה הנוכחית בעיריית חיפה מתמקד בימים אלו סביב קידום מינויו של נציג סיעת חד"ש לתפקיד סגן ראש העיר החמישי בשכר. חשיפת המהלך מעוררת הדים רבים ומחלוקת עזה במסדרונות העירייה ובקרב התושבים, בעיקר לאור העובדה שראשי הסיעה התבטאו לא אחת בשבחם של ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה.

לקראת ההצבעה, עיניים רבות נשואות אל עבר הנציגות החרדית והדתית בעיר. נכון לעכשיו, חלק מהסיעות החרדיות שומרות על עמימות פוליטית וטרם פרסמו הודעה רשמית בשאלה האם יתמכו או יתנגדו למינוי. חוסר הבהירות מותיר את הציבור עם שאלה פתוחה, ומעורר סקרנות רבה באשר להכרעה שיקבלו אותם נציגים ברגע האמת.

נציגת בנט בחזית המהלך

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על פי הפרסומים והדיווחים מתוך מסדרונות העירייה, מי שמובילה באופן אקטיבי את המהלך ומפעילה מכבש לחצים כבד על חברי הקואליציה היא סגניתו של ראש העיר, סופי נקש. כזכור, רק לאחרונה מינה נפתלי בנט את נקש לעמוד בראש המטה שלו בעיר.

חברי מועצה מעידים כי נקש משגרת אזהרות לחברי הקואליציה לבל יעזו להתנגד למינויו של איש חד"ש. החיבור לכאורה בין נציגתו הטרייה של בנט לבין קידום נציג סיעה קיצונית, מעורר תרעומת רבה בקרב חברי המועצה מן הימין. יצוין כי חברי מועצה נוספים, בהם רני בנדר ויעל שנער, טרם הצהירו אף הם פומבית על עמדתם.

תרגיל חילופי הגברי

שורשיו של המשבר הנוכחי נעוצים בהסכמים הקואליציוניים שנחתמו בתחילת הקדנציה של ראש העיר יונה יהב. באפריל 2024, בעקבות לחץ ציבורי עצום, נאלץ ראש העיר לבטל את מינויו של יו"ר סיעת חד"ש, רג'א זעאתרה, לסגן ראש עיר, לאחר שזה הביע תמיכה ב-BDS והגדיר את חמאס כארגון לגיטימי.

ביוני 2026, זעאתרה שיגר מכתב ליהב ובו הודיע כי הוא מוותר על הסגנות לטובת מספר 2 ברשימתו, עו"ד פאחר ביאדסי, בתמורה למינויו שלו לחבר דירקטוריון בחברה הכלכלית. בלשכת ראש העיר קיוו כי חילוף זה "יעבור בגרון" של חברי המועצה, שכן לביאדסי עצמו אין התבטאויות קיצוניות מתועדות, אולם המהלך נתקל בהתנגדות עזה עקב השתייכותו לסיעה שראשיה מהללים טרור.

עבר בעייתי ואמירות קיצוניות

ההתנגדות הרחבה למינוי נשענת הן על האידיאולוגיה הקיצונית של הסיעה והן על עברו האישי של המועמד. יו"ר סיעת חד"ש בחיפה מסרב עד היום לחזור בו משורת אמירות מקוממות הכוללות הגדרת מחבלי חמאס וחיזבאללה כ"לוחמי חופש", הבעת תמיכה ברודן הסורי בשאר אל-אסד, והשוואה מזעזעת בין מעשי הציונות לזוועות ארגון דאעש.

בנוסף, תחקיר מקומי חשף כי עו"ד פאחר ביאדסי הושעה בעבר למשך שנה מלשכת עורכי הדין בגין "התנהגות לא נאותה לעורך דין". המועמד צבר חובות עתק של מיליוני שקלים, הוכרז כפושט רגל ונאלץ להגיע להסדר פריסת חובות – נתון המעורר דאגה בקרב תושבים באשר ליכולתו לנהל תקציבי עתק וכספי ציבור.

המפה הפוליטית לקראת ההצבעה

מול הלחצים של סופי נקש, המפה הפוליטית לקראת ההצבעה נראית מקוטבת מתמיד. ההצבעה דורשת 16 קולות, ונציגי הימין והציבור הדתי בקואליציה, בהם יו"ר "הציונות הדתית" בעיר יוסי הניג ויו"ר סיעת הליכוד יניב בן שושן, הודיעו חד-משמעית כי יצביעו נגד ויפרשו מהקואליציה באופן מיידי אם המינוי יעבור.

אליהם מצטרפים חברי האופוזיציה מטעם "ישראל ביתנו" בראשות טטיאנה ג'ון וחבר המועצה קיריל קארטניק, שהצהירו כי יצביעו נגד המינוי. מנגד, מי שצפויים להעניק את קולם לטובת המינוי הם נציגי סיעת "יש עתיד", שרית גולן-שטיינברג, אביהו האן, הסיעות הערביות וחלק מחברי סיעתו של ראש העיר יונה יהב.

חבר המועצה דוד עציוני ממשיך לשמור על עמימות פוליטית, ובמערכת העירונית מעריכים כי הוא עשוי "לחלות" ביום ההצבעה כדי להימנע מנקיטת עמדה. כעת, השאלה המסקרנת ביותר במערכת הפוליטית החיפאית היא כיצד יבחרו לפעול כלל הנציגים החרדים במועצה. האם יתנגדו למינויו של נציג חד"ש, או שמא יקבלו החלטה שונה? התשובה לכך תתבהר רק ברגע ההצבעה עצמו.

"המערכת עסוקה רק בעצמה, האזרח מרגיש נבגד"

"מטעמה של תנועת 'דגל' נמסר: "בעוד ראש העיר מנותק לחלוטין מהנעשה בעיר, סגניו עושים ככל העולה על רוחם במשאבים העירוניים ועסוקים בשמירה של קואליציה שתמסד את אי הסדרים ואת הכאוס המתמשך"

"לצערי חיפה הגיעה למצב הקשה ביותר מאי פעם. העיר מלוכלכת, מוזנחת והתושב איבד את תחושת הבטחון האישי. כשהמערכת עסוקה רק בעצמה, האזרח מרגיש נבגד"

"כשהאזרח והשרות לתושב לא חלק מסדר היום סגני ראש העיר יעשו הכל בכדי לשמר את המצב הנוכחי בכל מחיר אשר יהיה ובזה הם עסוקים".

"כידוע סיעת דגל לתושב מציפה ופועלת נגד מצב זה במועצת העיר וגאה להיות באופוזיציה תוך התנגדות נחרצת למיסוד השחיתות הציבורית".

מערכת 'בבלי' פנתה גם לשאר המעורבים לקבלת תגובה, וכשכזו תתקבל היא תפורסם.